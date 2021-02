PP afirma que "las modificaciones en la OROA provocarán vacíos legales y situaciones de inseguridad"

En un comunicado, el PP advierte de que el gobierno pretende "aligerar" los procedimientos "sacrificando los requerimientos que han de contemplar los proyectos de las distintas actividades económicas a legalizar, como son las materias de accesibilidad, condiciones higiénico sanitarias o prevención de riesgos laborales entre otras , que dotan de garantías y seguridad a los usuarios de los mismos".

Por otro lado, afirma que no entiende cómo el gobierno local pretende hacer "un control a posterior de las distintas actividades, si previamente no se le requiere la documentación exigida por normativa".

La concejal del Grupo Popular, Ana Jáuregui, ha manifestado que le parece "incomprensible la falta de responsabilidad y conocimiento al plantear las modificaciones en este sentido". "Avalamos la necesidad urgente de la agilización de los trámites administrativos para la legalización de toda actividad económica en nuestra ciudad, por el contrario no podemos apoyar lo que hoy se propone en la comisión ejecutiva, donde somos el único grupo de oposición que forma parte de este órgano de gobierno junto al gobierno local. El motivo es que eliminan aquello que son incapaces de gestionar y controlar", indica.

"Como Espadas se ha dado cuenta que no tiene infraestructura para mejorar el servicio y hacerlo con mayor celeridad, en lugar de reforzarlo, adelgaza el contenido de los proyectos de actividad lo que va a derivar en la creación de vacíos legales y mayor inseguridad a los ciudadanos", afirma Jáuregui.

Unido a ello, el Partido Popular añade que dentro de los aspectos medioambientales "incumple la normativa autonómica, tanto la GICA como el Decreto de Acústica, ya que los elimina para cualquier trámite como indica la norma y los particulariza para aquellos que sean por procedimiento de Calificación Ambiental".

El Partido Popular ve "incomprensible que Espadas proponga este tipo de cambios en la ordenanza que regula todas las actividades de la ciudad". "En primer lugar porque no recoge todas las normas autonómicas y, en segundo lugar, porque se adelgaza tanto los proyectos que deja margen de inseguridades y faltas de garantías tanto a trabajadores como usuarios", agrega.

Por otro lado, se pregunta si este cambio ha sido consensuado con el Servicio de Protección Ambiental, "que es el encargado de hacer el control posterior de las actividades, en esa integración de Urbanismo y Medioambiente fallida por parte de Espadas".

"Espadas debe entender que el concepto de agilizar no puede ir unido al de desregularizar, algo que se deja en evidencia con la modificación que pretende llevar a cabo", explica la edil popular, que añade que la "supuesta agilización que pretende Espadas se hace a costa de poner en serio riesgo a la población". "No queremos más Casos Magrudis en la ciudad y esta modificación provoca todo lo contrario", advierte.

Exige al alcalde que "recapacite" con estas acciones y que se dote de medios tanto técnicos como humanos al departamento correspondiente para llevar los trámites "con eficacia, agilidad y cumpliendo de la legalidad, siendo respetuoso con la normativa".

El Partido Popular recuerda que "lo viene advirtiendo desde el inicio del mandato ya que el gobierno no afronta los asuntos relacionados con la legalización de las actividades económicas desde el buen hacer". Lamentamos que aquello que no quiera o no le guste afrontar lo acabe menospreciando y lo aparte hasta el punto de no caer en los riesgos y las consecuencias que pueden tener esas decisiones para el día a día de la ciudad", insiste.

"Espadas se jacta de dar lecciones de medio ambiente, dando conferencias por medio mundo y, sin embargo, ahora que tiene que desarrollar avances en esta materia los esquiva", asegura la concejal.