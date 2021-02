El vistiplau a la torre eòlica en La Marina s'estanca a l'espera de perfilar qüestions econòmiques

20M EP

NOTICIA

La concessió d'espai i el vistiplau per a la construcció en La Marina de València del projecte conegut com torre eòlica, una estructura de més de 150 metres d'altura dissenyat per a aquest espai i generar energia neta, ha quedat aquest dimecres sobre la taula tot esperant perfilar i determinar algunes qüestions econòmiques, segons ha pogut saber Europa Press.