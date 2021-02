Arturo León (CCOO PV) defèn la legalitat de la seua vacunació sota paràmetres ètics": "No m'he colat"

León, que ha comparegut davant els mitjans de comunicació per a explicar les circumstàncies que li han portat a dimitir, ha defès que s'ha vacunat "legalment, sense fer cap irregularitat i sota paràmetres ètics" i ha insistit: "No m'he colat".

León, qui s'ha vacunat després d'haver sol·licitat la seua reincorporació parcial, un dia a la setmana, al seu lloc com a tècnic en prevenció de riscos laborals en l'Hospital d'Alacant, ha assegurat que la seua vacunació, com a personal en actiu en un centre hospitalari, "no és una situació equiparable en absolut a unes altres que s'han publicat recentment".

Segons León, li empara la llei orgànica de llibertat sindical, el principi de no discriminació i la llei de prevenció de riscos laborals però més enllà d'això, ha assegurat que sempre ha tingut "un comportament honest".

Així, ha explicat que la seua vacunació s'ha fet "conforme a l'estratègia del Ministeri de Sanitat i ha seguit en tot moment les instruccions de la Conselleria de Sanitat i l'organització dels Departaments de Salut és la que determina l'ordre de vacunes". En el seu cas, "dels últims, darrere fins i tot de les empreses privades de neteja o de seguretat, per posar alguns exemples".

De fet, la portaveu del Consell, Mónica Oltra, i la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, "han descartat públicament que jo haja tingut una actuació irregular", ha remarcat.

El ja ex-secretari general de CCOO PV ha admès que "els ritmes de vacunació són diferents. En el departament d'Alacant s'ha vacunat pràcticament tothom de la primera dosi". Ell mateix té posada solament la primera encara que a causa dels retards ja hauria d'haver rebut la segona, i "hi ha departaments de salut que van més lents".

Respecte a altres casos de persones vacunades embolicats en la polèmica, León considera que "les persones amb projecció pública hem de donar exemple" i encara que ha defès la "dignitat" del que ha fet "això no és obstacle perquè jo assumisca la responsabilitat de dimitir per a preservar el bon nom de l'organització que represente. I cadascú que faça el que considere", ha afegit.

El líder sindical ha comentat que "vivim temps difícils", en els quals moltes persones tenen dificultats per a tirar endavant i "la confrontació política permanent contribueixen a exacerbar els ànims". En aquest context, "moltes vegades s'imposa la desqualificació generalitzada i la desraó", ha lamentat.

SOBRE EL "DESFASAMENT DE DATES"

Pel que fa a com es va gestar la seua reincorporació parcial a l'Hospital d'Alacant, Arturo León ha explicat que ell sempre ha pensat a compaginar les funcions sindicals amb el lloc de treball, atés que hi ha professions com metges de les UCI o infermers especialitzats, que les seues "tècniques avancen rapidíssim i no volem es queden en desús".

A més, considera que és "una mesura ben vista per treballadors perquè estàs en el centre de treball amb els companys almenys un dia o dos a la setmana. Això és el que m'ha portat a mi a gestionar la possibilitat d'incorporar-me parcialment", ha relatat.

Respecte al "desfasament de dates", León ha explicat que es deu al temps existent entre el moment en el qual ell planteja la possibilitat que això puga ser real i la contestació que se li dona. I finalment, la formalització, en forma de resolució, que la Conselleria de Sanitat ha d'emetre de servicis centrals, que és la que legalment permet que es reincorpore de manera efectiva.

"Jo vaig plantejar eixa consulta per a veure si era possible. Quan em van dir que sí ho vaig formalitzar per escrit i després va vindre la resolució", ha insistit. "El que m'ha portat a mi a plantejar això és ni més ni menys que el meu afany de col·laborar i aportar el meu granit d'arena en un moment en què la pandèmia està absolutament desbordada especialment a Alacant", així com l'"especial proximitat" amb els seus companys de l'Hospital d'Alacant.

"Eixe ha sigut el meu error majúscul, pensar que la decisió de col·laborar un dia era una cosa exemplar i no obstant açò s'ha tornat en contra meua", ha lamentat.

"TINC EL DRET I EL DEURE DE VACUNAR-ME"

Preguntat per si creu que ha de posar-se la segona dosi de la vacuna, Arturo León ha defès que "per descomptat" té "el dret i el deure" de vacunar-se, "quan corresponga, d'acord amb el protocol, com sempre" ha fet, ha subratllat.

"No cal perdre de vista que la figura de la Secretaria General del primer sindicat de la Comunitat Valenciana crec que ha de col·laborar en l'exemplaritat de posar-se la vacuna, sóc treballador, estic incorporat treballant els divendres, sóc un vector de transmissió".

EL FUTUR IMMEDIAT

Quant al seu futur en l'organització sindical, Arturo León ha confessat que en aquest moment té "tal embolic en el cap" que no pot pensar, encara que ha avançat que "en principi", la seua idea és tornar al seu lloc de treball. "És veritat que també he rebut moltes proves d'afecte i suport". "El futur ja es veurà però en principi el meu present és incorporar-me al meu lloc de treball", ha insistit.

En el seu comiat, León ha volgut també expressar el seu "orgull" per haver ostentat la secretaria general de CCOO PV "amb la major dignitat possible".

Aquest dijous, el Consell Confederal de CCOO PV escollirà la persona que exercirà la Secretaria General en funcions fins al congrés que se celebrarà en el mes de juliol. Poden presentar-se, fins a aquest dijous, tots els afiliats o afiliades que ho desitgen, amb sis mesos d'antiguitat i que presenten el 10% d'avals.