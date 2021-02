Plataforma per la Llengua denuncia "una nueva actuación valencianofóbica" de la Guardia Civil

"El 2 de febrero, Antoni circulaba con su vehículo por un camino de Almassora (Castellón) y dos guardias civiles le pidieron el carné de conducir, la documentación del vehículo y le registraron la mochila. Antoni empezó a decir alguna palabra en valenciano y los agentes, sin manifestar si lo entendían o no, le dijeron: 'Nos tienes que hablar en castellano'".

Según la entidad, él respondió que podía expresarse en cualquier de las dos lenguas oficiales, castellano o valenciano, mientras los guardias se refirieron a la Constitución y pusieron en entredicho sus derechos. "Para evitar más tensión, Antoni renunció a su derecho de expresarse en valenciano y continuó en castellano".

A su juicio, esta conducta comporta una vulneración del artículo 9.2 del Estatut d'Autonomia, que establece que todos los ciudadanos valencianos tendrán derecho a dirigirse a la administración de la Comunitat en cualquier de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma utilizada.

Además, los guardias civiles y el resto de las fuerzas de seguridad, por ley, tienen que garantizar la atención al ciudadano en la lengua oficial que este solicite. Así lo dice el artículo 54.11 del Real decreto legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé que los trabajadores de la Administración General del Estado tienen que garantizar la atención al ciudadano en la lengua que solicite siempre que sea oficial en el territorio.

"El estatuto del empleado público no obliga los funcionarios individualmente a saber valenciano, pero impone a la administración el deber de organizarse para poder atender en valenciano. En todo caso, un trabajador público no tiene derecho a exigir a los ciudadanos que no hablan una lengua oficial", remarca el delegado de Plataforma per la Llengua, Manuel Carceller.

Por todo ello, pide a la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana la creación de un protocolo de actuación para la atención a la ciudadanía en valenciano por parte de la Benemérita, además de rechazar la conducta de los agentes por "discriminatoria y comportar una infracción grave o muy grave", según la Ley orgánica 12/2007 del régimen disciplinario de la Guardia Civil.

La ONG del valenciano reclama una investigación de los hechos con la intención de poder iniciar un procedimiento sancionador contra los agentes, tal como prevé la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.