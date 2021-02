La Fiscalía investigará al obispo de Cartagena que se hizo pasar por capellán para ponerse la vacuna contra la Covid

La Fiscalía de Murcia investigará al obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y a algunos de sus colaboradores por si pudieron cometer algún delito al recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus sin formar parte de los grupos establecidos en los protocolos de vacunación.

El fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha confirmado que a mediodía ha recibido la denuncia por la vacunación del prelado y algunos de sus más estrechos colaboradores, que será incorporada a las diligencias que ya instruye por la inmunización de funcionarios y altos cargos de la Consejería de Sanidad, entre ellos su extitular Manuel Villegas.

El Partido Socialista recibió la tarde del pasado lunes una denuncia anónima de una trabajadora de la residencia religiosa para la tercera edad Hogar de Betania, en la que informaba de que cuatro o cinco días antes había sido testigo de la llegada al centro del obispo junto a una decena de sacerdotes en una jornada en la que se estaba vacunando a personal de la residencia y a internos.

Según el fiscal superior, la investigación sobre el proceso de vacunación llevado a cabo en Murcia la lleva a cabo él en colaboración con el fiscal anticorrupción y se circunscribe en la actualidad al análisis de los protocolos de vacunación y los listados de las personas inmunizadas frente a la covid 19 remitidos por la Consejería de Salud.

El ministerio público trata de determinar, una vez recibida la documentación de la comunidad autónoma, si constituye algún ilícito penal el incumplimiento de las normas de administración de las vacunas, para lo cual trabaja ahora en la valoración jurídica de esos protocolos.

Varios sacerdotes "se hicieron vacunar sin que les correspondiera"

Según la carta de la trabajadora, a mediados de la primera semana de febrero el obispo y varios sacerdotes, entre ellos el obispo auxiliar, el arzobispo emérito de Burgos, el canónigo de la catedral de Murcia y el secretario particular del titular del Obispado llegaron a la residencia en varios coches y, sin formar parte de ningún listado ni tener vínculos con el centro, "se hicieron vacunar sin que les correspondiera".

El obispo de Cartagena reconoció en la noche del lunes haberse vacunado con la primera dosis en Hogar de Betania, al que acude habitualmente, y comunicó que no recibiría la segunda inmunización, lo que en un comunicado remitido en la tarde de este miércoles ha reconsiderado al señalar que "probablemente lo haga".

Tras desmentir que se haya vacunado el obispo auxiliar por haber rechazado el ofrecimiento del centro, reconoce haber invitado a ponérsela a su secretario por ser capellán de religiosas que regentan un centro de día para ancianos "y tenía que hacerlo para protegerlas", y al arzobispo emérito de Burgos por ser octogenario y creer "que convenía por estar en la edad", mientras que el canónigo de la catedral se vacunó porque es capellán de esa residencia y la visita a diario, explica el obispo.

El obispo señala: "Estoy dolido por dentro y lamento la situación"

"Después de mis dudas, cuando me propusieron vacunarme estaba recordando las manifestaciones que hice en el periódico La Verdad de que me vacunaría, cuando parece ser que se pretendía de alguna manera animar a la gente a que diera el paso para aceptar la vacuna. Con esto en la cabeza, acepté hacerlo cuando se me propuso. Entonces no supe calcular las consecuencias y de saberlas, no lo habría hecho", concluye.

En el mismo correo electrónico se adjunta un comunicado de Hogar de Betania, que indica que el obispo auxiliar no fue vacunado, pero "se envió su formulario" al registro de la Consejería de Salud, y que catalogó como capellanes al obispo y al resto de curas vacunados porque el programa informático no permite otra categorización, "como la de asistencia religiosa o espiritual".