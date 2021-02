Cvirus.- CSIF demana a Educació que docents i alumnat confinats no tornen a les aules fins a tindre PCR negativa

La central sindical ha fet aquesta sol·licitud a causa que, segons ha indicat en un comunicat, "en molts casos estan retornant professionals o alumnes sense símptomes, però sense una prova que acredite que ja han superat el contagi de covid-19".

La central sindical planteja que "a tots els docents i alumnat que han donat positiu en covid i que han romàs confinats, se'ls faça una segona PCR "per a comprovar el seu negatiu i poder assegurar que no contagiaran".

D'altra banda, en el cas que isquera el test positiu, considera que "s'hauria de perllongar el confinament fins a obtindre un resultat negatiu en la següent PCR, de manera que aleshores s'incorpore al centre educatiu amb les màximes garanties de seguretat".

Segons CSIF, "en nombrosos casos, i seguint les directrius rebudes, tornen al centre professionals o alumnes després de deu dies confinats per contagi i sense símptomes ja, però també sense PCR negativa".

El sindicat lamenta que tant Conselleria d'Educació com la de Sanitat "no s'hagen coordinat per a realitzar aquestes proves a totes les persones afectades, una cosa que està ocorrent sobretot des de principis d'enguany".

Eixa falta de proves "posa en perill la salut del conjunt de la comunitat educativa i genera una inseguretat manifesta", critica el sindicat, que afig que des de Conselleria s'està llançant el missatge que els centres educatius de la nostra comunitat "són espais segurs, però no tenim la certesa que les persones que es reincorporen donen negatiu en la prova de covid. Aquests espais no poden garantir eixa seguretat".

CSIF, davant aquesta situació, ha sol·licitat a Marzà que el seu departament "coordine amb les diferents administracions les actuacions oportunes perquè cap docent o alumne puga reincorporar-se al centre sense el seu PCR respectiu amb resultat negatiu".