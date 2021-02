Expreso molido o en cápsulas 'eco': así es la cafetera de Cecotec que puedes conseguir un 35% más barata

Cualquier plan mejora con un café mediante, sobre todo a primera hora de la mañana cuando no sabemos sobrevivir sin una taza humeante en nuestras manos. Además de ser perfecto para espabilarnos (aunque no debemos abusar de él al poder optar por otros alimentos que logran el mismo efecto), una de las bondades de esta bebida es que podemos disfrutar de un sinfín de recetas diferentes para deleitar a todos los paladares. De hecho, no hace falta ser un profesional barista para disfrutar de cafés especiales en nuestro hogar. Tan solo necesitamos un poco de imaginación (o la receta viral que triunfa en Instagram) y los ingredientes adecuados para dar con una elaboración más trabajada y perfecta para cualquier momento del día.

Claro que, junto a los ingredientes extra, disfrutar del mejor sabor y aroma es escoger un buen café y un buen dispositivo que nos ayude a extraer esas cualidades. Los cafés de cápsulas son capaces de lograrlo gracias a su molido concentrado, pero cada vez son más los que apuestan por alternativas más ‘eco’ que no supongan una contaminación tan elevada. Además, en el mercado existen propuestas más sostenibles que ofrecen el café en la taza en apenas unos minutos. Una de ellas son las cafeteras Cumbia Capricciosa de Cecotec, que admiten café molido y cápsulas ESE, más ecológicas que las de aluminio habituales. ¡Y ahora está rebajada un 35%!

La cafetera Caprichosa. Cecotec

Cabe destacar que este modelo también está disponible en color blanco, aunque 10 euros más caro que el arriba reseñado. ¿Tienes claro cuál es el que quieres incluir en tu cocina para disfrutar del café instantáneo más eco de Cecotec?

Las prestaciones más interesantes

El diseño. Para que presida nuestra cocina con estilo, la cafetera Capricciosa de Cecotec ha sido dotada de un diseño elegante y muy cuidado: líneas redondeadas y compacta para asegurar que no ocupa más espacio del disponible. Además, puedes elegir entre dos colores, negro o blanco.

Para que presida nuestra cocina con estilo, la cafetera Capricciosa de Cecotec ha sido dotada de un diseño elegante y muy cuidado: líneas redondeadas y compacta para asegurar que no ocupa más espacio del disponible. Además, puedes elegir entre dos colores, negro o blanco. La potencia. Con una potencia máxima de 1100W y una bomba de presión con tecnología ForceAroma de 19 bares, este pequeño electrodoméstico consigue sacar el mejor aroma y sabor del café, creando una crema agradable que lo suavice. Cabe destacar que es muy versátil y se adapta a todos los gustos, haciendo las delicias de los amantes del grano recién molido o de los que prefieren las monodosis ESE.

Con una potencia máxima de 1100W y una bomba de presión con tecnología ForceAroma de 19 bares, este pequeño electrodoméstico consigue sacar el mejor aroma y sabor del café, creando una crema agradable que lo suavice. Cabe destacar que es muy versátil y se adapta a todos los gustos, haciendo las delicias de los amantes del grano recién molido o de los que prefieren las monodosis ESE. Todo facilidades. Uno de los puntos fuertes de esta cafetera es que cuenta con varios sistemas que nos facilitan el preparado del expreso y el mantenimiento del electrodoméstico, como el que permite regular la cantidad de café de la que queremos disfrutar, el de ahorro energético, la bandeja de goteo o su filtro extraíble y compatible con el lavavajillas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.