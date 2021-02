València rebutja l'accés nord a Mislata per suposar un "sacrifici" de l'horta de Campanar

L'Ajuntament de València s'oposa a la construcció d'un accés nord al municipi de Mislata que puga tindre afecció sobre la porció d'horta de nuclis com Campanar i Benimàmet, que limiten amb el seu terme municipal. El regidor d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, ha assegurat aquest dimecres que el Consistori "s'oposarà a qualsevol pretensió de sacrificar terrenys d'horta i d'afavorir la mobilitat privada motoritzada" i demanarà una "reunió urgent" amb el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, per a traslladar-li aquesta postura.

En concret, Ramon, de Compromís, pretén comunicar a España "l'oposició ferma del nostre ajuntament davant qualsevol pretensió de construir infraestructures en detriment de l'espai productiu del nord-oest de la ciutat".

"Volem manifestar la nostra sorpresa i el nostre malestar per les informacions publicades per mitjans de comunicació sobre projectes que posen en qüestió la integritat del territori productiu i la mobilitat del municipi de València", ha afirmat Ramon. "Aquests espais d'un valor altíssim per a la ciutat de València no es poden veure compromesos", ha afegit.

El regidor, que ha sol·licitat una reunió urgent amb el responsable autonòmic per a exigir detalls sobre les seues intencions en aquesta zona de la ciutat, ha expressat "el més profund desacord amb fórmules de planificació i gestió de la mobilitat que promouen l'ús dels vehicles privats motoritzats en contradicció total amb l'emergència climàtica i el canvi de paradigma en gestió de la mobilitat que els acords dels governs autonòmic i del municipi de València fomenten".

Alejandro Ramon ha volgut posar l'accent en el fet que "el territori agrari de l'Horta de València no es pot permetre perdre ni un pam més de terra productiva" i ha exigit "coherència amb la Llei de Protecció de l'Horta i el Pla d'Acció Territorial per a l'Ordenació i Dinamització de l'Horta".

"L'Ajuntament de València s'oposarà a qualsevol nou sacrifici del territori amb infraestructures que el seccionen i anul·len el seu paper com a infraestructura verda, productora d'aliments i serveis ecosistèmics", ha afegit.

Reduir el trànsit en les entrades a Mislata

La reacció de l'Ajuntament de València es produeix arran d'una reunió que van mantindre l'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, i el conseller Arcadi España (tots dos del PSPV-PSOE) el passat 27 de gener, en la qual van abordar la possibilitat d'estudiar un nou accés nord a Mislata "que reduïsca el flux de trànsit en les entrades a la ciutat, facilite una mobilitat sostenible i cohesione el PAI del Quint II amb el parc fluvial del Túria, promovent un desenvolupament sostenible del territori", segons va manifestar Bielsa.

En aquella trobada es van posar sobre la taula els projectes traçats fa dècades, que hui no es poden dur a terme per respecte a l'entorn natural del Túria, però que poden servir per a un estudi de la viabilitat d'alternatives i un nou traçat que unisca el nord de Mislata, i en concret el barri del Quint, amb les rotondes de Campanar de la ciutat de València, segons van informar des de l'Ajuntament de Mislata.

"La nova infraestructura ha de ser útil per a millorar la mobilitat urbana, reduir el trànsit a l'entorn del Nou d’Octubre i la V30, reduir notablement les emissions de CO₂, i així dinamitzar una mobilitat sostenible, millorar les comunicacions entre nuclis de població molt densos, i tot això s'ha de fer garantint una bona cohesió amb l'entorn verd tant del parc fluvial del Túria com del parc de Capçalera de València i el parc del Canaló de Mislata, que conformen un entorn privilegiat i ajuda a millorar la qualitat de vida de la ciutadania", va explicar Fernández Bielsa.