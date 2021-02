Dinos cuál es tu presupuesto... ¡y te diremos cuál es la joya con la que acertarás este San Valentín!

Aunque el amor hay que demostrarlo a diario, con la llegada de San Valentín las ganas de sorprender a nuestra pareja aumentan. Ya sea con un ramo de sus flores favoritas a domicilio o con una cena especial que incluya postre con (mucho) chocolate, los detalles se suceden en esta celebración en la que los clásicos nunca fallan. Por eso, no es de extrañar que las ideas originales aún no hayan conseguido desplazar a otras más románticas, y para muchos anticuadas, que siguen estando entre las opciones favoritas para dar y recibir.

Las joyas son una de ellas, pues, año tras año, protagonizan los regalos de San Valentín de muchos; y es que, si acertamos, nuestra pareja podrá lucir nuestra selección tantas veces como quiera, animando sus looks y demostrándonos que nuestro detalle fue todo un acierto. Sin embargo, dependiente del presupuesto, la apuesta puede cambiar (y mucho), por lo que conviene tener claro cuánto queremos destinar y qué es lo que preferimos regalar. ¿Necesitas una mano? Pues bajo estas líneas te ofrecemos tres propuestas de Bombay Sunset de diferentes rangos de precio para que la búsqueda sea efectiva (¡y sin quebraderos de cabeza!).

Tres opciones según tu presupuesto

- Menos de 50 euros. Aquellos que prefieren lucir joyas discretas en sus orejas, pero no quieren renunciar al color, el modelo Stepping Stone Climber es para ellos. Está chapado en oro de 18 quilates, no pesan y aportan mucha luminosidad al look.

modelo Stepping Stone Climber Bombay Sunset

- Entre 50 y 100 euros. Para looks más atrevidos o especiales, este diseño es perfecto. Está chapado en oro de 18 quilates e incorpora un cierre push back para mayor comodidad tanto a la hora de lucirlo como a la de colocarlo.

Pendientes de Bombay Sunset. Bombay Sunset

- Entre 100 y 150 euros. No hay look completo sin el bolso adecuado y este clutch de nácar es perfecto para las ocasiones más especiales. Está elaborado con auténtico nácar colocado a mano e incluye una cadena dorada para que pueda llevarse también al hombro. Su cierre es magnético.

Clutch de nácar. Bombay Sunset

¿Quieres descubrir las mejores ofertas?Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Bombay Sunset y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.