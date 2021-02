Extremadura coordinará medidas de control "específicas" con dispositivos de seguridad en todos los municipios

De este modo y aunque en el calendario esta apertura coincida con la celebración del Carnaval "no significa que de ninguna manera se trate de salvar el Carnaval, no es una apertura para que haya fiesta de celebración de los Carnavales y seremos muy contundentes con ello", ha afirmado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, para quien "esta apertura no es compatible con la celebración del Carnaval".

Del mismo modo, ha añadido que se hará "un esfuerzo especial teniendo presencia en todos los lugares que tienen aperturas y flexibilización para dar pasos hacia adelante y no tener que lamentar un cierre más".

La delegada del Gobierno en Extremadura ha presidido este miércoles el Centro de Coordinación Cooperativa Policial (Cecor), en el que, además de todos sus miembros, ha participado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

"En el transcurso de esta reunión, hemos trasmitido el reconocimiento de los responsables públicos a toda la sociedad y también al esfuerzo y trabajo realizado por todos los servidores públicos, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal sanitario", ha señalado García Seco al término del Cecor, según indica la Delegación en nota de prensa.

"Gracias a ellos y a los comportamientos individuales podemos trabajar para un futuro próximo más halagüeño", ha destacado, mientras que, tras la aprobación este miércoles de nuevas medidas de flexibilización, ha advertido sobre la importancia de "no bajar la guardia y seguir cumpliendo escrupulosamente para poder consolidar los datos que estamos consiguiendo".

Asimismo, ha explicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad continuarán trabajando "como hasta ahora, de forma coordinada y estrechamente para evitar los incumplimientos". "Distancias de seguridad, mascarillas, medidas de aforo y horarios de cierre y nocturno serán objetivos prioritario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha incidido Yolanda García Seco.

CONTROLES EN CARNAVAL

Sobre el Cecor y los controles que tendrán lugar este fin de semana se ha pronunciado, en declaraciones a los medios previas a la celebración de este Centro de Coordinación, Guillermo Fernández Vara, que ha avanzado que habrá controles en las localidades extremeñas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cada una en su ámbito de actuación.

Así y aunque no es su "responsabilidad" sino "competencia" de la Delegación del Gobierno, el presidente extremeño ha planteado que "habría que hacer una especial incidencia en los sitios donde pueda haber algún tipo de mayor riesgo porque tenga más tradición de celebración del Carnaval".

Finalmente, ha pedido ante "algo tan importante para esta tierra como es el Carnaval" y que "forma parte tanto de nuestro ADN y que ha servido para dar una imagen de modernidad de nuestra región a lo largo de los últimos 30 o 40 años", que se espere al año que viene, cuando tendrá lugar "un gran Carnaval en todas estas ciudades y en Extremadura".