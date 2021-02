La llei electoral arriba al ple mentre l'oposició la considera "inoportuna" perquè "ara no és el moment"

Des de Ciutadans, Fernando Llopis ha acusat els grups del Botànic, i la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, de "voler salvar el seu escó". "Des que han fet la porga, parlen ja de baixar al 2% (de mínim per a entrar al parlament) per a salvar-se", li ha dit a Lima.

Així, ha apuntat que "són necessaris dos terços" per a aprovar aquesta normativa, però "no es refereixen a dos botelletes de cervesa", sinó a "parlar entre tots", i ha acusat els grups que sustenten al govern de "fer la llei electoral del Botànic".

De fet, ha afirmat: "Ens asseiem a parlar, ens van dir que se n'anaven a per tabac i ja no van tornar". "Se'n van anar a per tabac i estaven registrant la llei, si això és una forma de consensuar i de negociar, que algú m'ho explique".

En aquest sentit, els ha criticat que "han tornat a intentar portar la mateixa llei que la legislatura passada", i els ha etzibat: "No esperes resultats diferents si fas el mateix".

Sobre aquest tema, ha incidit que "ara no toca", però: "Si encara així, la consideren imprescindible, fem-ho bé. Si cal canviar-la, dediquem el temps perquè no siga un temps perdut", ha agregat.

Des de Compromís, Ferri ha respost Llopis pujant a l'estrada amb un sobre en el qual tenia una plantilla d'esmena a la llei electoral. "Vostés ho poden fer o no ho poden fer, però està ací", li ha convidat.

Durant la seua intervenció, Ferri ha defès que "no es pot renunciar a millorar la participació democràtica" i ha defès que "el temps de les excuses s'ha acabat". "Cal decidir si s'està a favor de la democràcia més participativa", ha agregat.

En aquest sentit, Ferri ha apel·lat al grup de Ciutadans, el qual "va participar en la redacció" i els ha interpel·lat: "Aquesta llei no eixirà sense vostés. Si tornen a incomplir el programa, ens quedarem en la llei dels anys 80", els ha assenyalat, per la qual cosa ha demanat "més aportacions, més propostes i menys excuses".

Per la seua banda, Manolo Mata (PSPV), ha manifestat que aquest text "no és una ocurrència", sinó que és fruit de la tasca de l'anterior legislatura, quan van passar "especialistes en drets constitucionals i electorals". Així, ha rebutjat que siga "inoportuna", i ha afirmat que l'obligació de les Corts és continuar en les tasques parlamentàries que creuen "importants" perquè aquesta llei avance.

Segons el síndic socialista, aquesta nova llei aposta per "la modernització i l'actualització de la llei vella" i ha advocat per afrontar el "repte de les llistes paritàries", malgrat que "molta gent creu que és innecessària". En aquest sentit, ha remarcat la necessitat de reduir "la barrera més alta de l'estat espanyol"

"QUALSEVOL GRUP ES POT DONAR UNA HÒSTIA GRAN"

Des d'Unides Podem, Pilar Lima, ha defès, referent a la baixada de la barrera del cinc al tres per cent, que "qualsevol grup polític es podria donar una hòstia gran en les pròximes eleccions, qualsevol".

Lima ha argumentat que "portem massa temps arrossegant aquesta reforma", i ha assenyalat que pretén "adaptar-nos a la riquesa actual de la política i a millorar la participació de les dones". "Ningú està parlant de discriminació als homes, sinó de la infrarepresentació històrica en democràcia de les dones", ha manifestat.

I és que aquest punt ha sigut, precisament, un dels quals José María Llanos (Vox) ha esgrimit en la seua intervenció, i ha retret al Botànic que parlen d'una llei "feminista i sostenible".

Per a Llanos, "no sempre és necessari aprovar una nova llei", i ha opinat que "bastaria amb l'adequació d'alguns preceptes anteriors a la situació actual". En aquest sentit, ha reiterat que "no és oportú i no hi ha demanda social" debatre aquesta llei.

En aquest qualificatiu ha coincidit amb José Císcar (PP), qui també ha lamentat el "inoportú" de la normativa, i ha criticat al Botànic que el seu grup "no ha sigut convidat" als debats previs. En aquest sentit, ha considerat que el Botànic "és una taula de tres potes i si es trenca una cau". "Una taula on mengen molts alts càrrecs i assessors. Eixa és la raó de PSPV, Compromís i Podem de plantejar ara la reforma de la Llei Electoral", ha indicat.

En aquest sentit, el 'popular' ha defès que el seu vot en contra que la llei s'admeta a tràmit té a veure amb la "inoportunitat del moment", encara que ha admès que "poden estar d'acord en qüestions molt substancials" i que "aportaran per a millorar".

Després d'aquest debat, la cambra votarà aquest dijous si la normativa continua el seu tràmit parlamentari. Aquesta normativa solament tirarà endavant amb dos terços de la cambra, per la qual cosa es farà necessari que els 52 diputats del Botànic sumen suports fins a aconseguir els 67. En l'anterior legislatura, la falta de suport de Cs va impedir l'aprovació d'aquesta proposta.