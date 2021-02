CSIF alerta de la "saturació" dels quiròfans en el Clínic de València i adverteix de la seua escassetat per a urgències

Segons sosté CSIF en un comunicat, aquesta situació "es podria haver evitat amb planificació de recursos per a traslladar els pacients amb coronavirus a altres centres amb llits UCI". La central sindical explica que el Clínic disposa de sis quiròfans en la segona planta que estan sent reutilitzats com a llits UCI per a pacients contagiats de covid-19. Per tant, en ells no s'opera.

Els altres sis es troben en la primera planta i, d'ells, tres estan dedicats a cirurgia programada, un quart a cesàries, un cinqué a urgències cardíaques i el sisé a la resta d'urgències. El sindicat assenyala que, durant aquests dies, en alguns moments han arribat a estar tots ocupats, amb el risc que això representa.

La central sindical ha recalcat que "sempre ha d'haver-hi un quiròfan lliure per a atendre urgències, ja que et poden portar en qualsevol moment un pacient amb aneurisma o amputació que requereix d'intervenció immediata".

Per a açò, en lloc d'un quiròfan dedicat a urgències en general "hauria d'haver-hi dos, una cosa que no està succeint en l'hospital de referència d'un departament que cobreix una població de més de 320.000 habitants".

El sindicat alerta del "col·lapse" que es pot produir en qualsevol moment, si arriba un pacient que necessita intervenció i no està lliure un quiròfan. També adverteix de l'increment del retard en la llista d'espera d'operacions programades que suposa que el fet que la mitat de quiròfans estiguen destinats a casos covid-19, la qual cosa limita a un 50% la possibilitat d'intervenció per a pacients que porten temps esperant-la.

La central sindical lamenta la "falta de planificació", ja que aquesta situació de reutilització de quiròfans "podria evitar-se si Conselleria de Sanitat haguera disposat els recursos necessaris per a traslladar els pacients a centres amb suficients llits UCI".