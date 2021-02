Este lunes, Sálvame volvió a dejar un momentazo televisivo al finalizar el programa con Paz Padilla y Anabel Pantoja bailando en medio del plató mientras aparecía Pedro Piqueras desde Informativos Telecinco hablando de los muertos de Covid. Sin embargo, esta surrealista transición, que se suma a otras tantas anteriores, no es ni mucho menos forzada para generar viralidad, tal y como ha asegurado Carlota Corredera.

La presentadora gallega ha acudido este miércoles miércoles por la mañana a Buenismo bien, programa de Quique Peinado y Manuel Burque en Cadena SER, y se ha pronunciado al respecto de estas transiciones a las que tacha de "accidentes".

"A mí Piqueras no me ha dicho nada del tema de las transiciones", ha asegurado. Aun así, Carlota Corredera ha definido estos momentos del mismo modo que muchos tuiteros: "Es una fantasía".

Aunque ha explicado que no ha hablado del tema con sus compañeros del lunes, la que fuera directora de Sálvame se ha atrevido a contar qué fue lo que pasó: "Estoy convencida, porque he dirigido, de que Alberto, que era el director, estaba gritando: '¡Paz, da paso a Piqueras! ¡Paz, da paso a Piqueras!'. Y Paz, que estaba bailando la canción, no estaría escuchando nada".

"Yo a Paz le he llegado a gritar como si no hubiera un mañana y ha hecho lo que le ha dado la gana", ha recordado la presentadora. "Ni se acordó de que eran las nueve y de que tenía dar paso a Piqueras. Te lo digo yo [...] Al final son los riesgos que corres cuando no pones una cortinilla".

Carlota Corredera da paso a Piqueras pidiendo seriedad

Tras esta histriónica conexión el lunes, Carlota Corredera, que presentó Sálvame el martes, cambió completamente de actitud para dar paso a Informativos Telecinco. Al terminar, la periodista dejó atrás todos los temas y el humor que les caracteriza para introducir a Piqueras como se debía.

"Compañeros, si me lo permitís, ahora nos vamos a poner serios, que llega Pedro Piqueras con Informativos Telecinco con noticias muy tristes por desgracia. Adelante", se despidió la presentadora.

Aun así, muchas son las ocasiones anteriores en las que Sálvame ha dado paso al telediario con una surrealista pantalla partida en la que se veía cachondeo junto a la seriedad de las noticias.

Nuria Marín, Raquel Mosquera, o Anabel Pantoja -tanto enfadada como desnuda en la nieve- son solo algunos de los ejemplos que hay.