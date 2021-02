Remírez dice que el Gobierno foral cumplirá la normativa, que es competencia estatal, en los planes de pensiones

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, el portavoz ha explicado que "como Gobierno de Navarra, nosotros no hicimos más que ejercer nuestra capacidad de autogobierno, no podíamos prever y desconocíamos el debate de los Presupuestos Generales del Estado, que no se sustanció hasta última hora".

Ha detallado que "la regulación del funcionamiento de los planes de pensiones es de competencia estatal" y que "nosotros lo que hacemos es actuar conforme a la norma, conforme a nuestras competencias, de interés para la ciudadanía navarra, pero está el ámbito competencial del Estado, que nos marca los límites al respecto". "Hay que cumplir la norma y la ley", ha dicho, para incidir en que "nos adaptaremos a la norma y cumpliremos al respecto".

Por otro lado, ante una interpelación de I-E sobre la recaudación por el Impuesto de Sociedades e IRPF, Javier Remírez ha indicado que "en los datos de recaudación de 2020 se produjo una mínima reducción de los ingresos de IRPF; apenas del 1 por ciento, y eso habla bien de las políticas emprendidas por Gobierno de Navarra y el estatal para mantener las rentas de trabajo, los ERTE y por tanto la capacidad adquisitiva de las familias" y ha señalado que "es una buena noticia".

Ha continuado que "en el Impuesto de Sociedad ha habido un impacto durante el año anterior, que tiene que ver con las cifras de facturación de las empresas, por la situación de pandemia". "Se está trabajando una reflexión en el Gobierno y los grupos para lo que tiene que ver con las deducciones fiscales se ajusten a las necesidades de cara a crear empleo y fomentar la innovación", ha comentado para precisar que se remite a una respuesta desde Economía y Hacienda.

Remírez ha manifestado que "estamos en una situación de pandemia, se ha visto todo alterado y somos optimistas a medio plazo". "Es un trabajo que se está realizando y queremos tener máximo grado de consenso", ha comentado.

Finalmente, sobre las transferencias pendientes a Navarra, ha señalado que "existe un trabajo continuado". "En sanidad penitenciaria, hay documentos muy avanzados a nivel técnico, intercambio de comunicación y el trabajo está muy muy avanzado", ha afirmado.

En cuanto a tráfico, ha reiterado que "estamos a la espera y es inminente que la documentación técnica del Gobierno estatal se nos haga llegar para empezar a trabajar". "Hay que tener la competencia en condiciones óptimas", ha opinado.

Sobre el Ingreso Mínimo Vital, ha explicado que "tiene una complejidad determinada, estamos colaborando entre el Gobierno vasco, el de Navarra y el central, trabajando en buena lid para llegar a una solución adecuada en una cuestión delicada y dificultosa".