La patronal hostelera anima a presentar reclamaciones ante el Estado y las CCAA tras la decisión del TSJPV

A preguntas de los medios en Toledo, al término de la manifestación convocada por la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha contra el cierre del sector por el coronavirus, ha cifrado en 24 los contenciosos presentados en las distintas regiones tras las "muchas decisiones gravísimas" que se han adoptado y que están "arruinando de verdad" a los hosteleros.

"Sin ninguna duda es una buena noticia la del País Vasco, con esas medidas cautelares que ha aceptado un juez valiente", ha asumido Yzuel, que ha reconocido que las demandas y contenciosos presentados en muchas comunidades habían tenido "ligero éxito", pero ha precisado que eso "crea un antecedente que para los pies a las autoridades sanitarias, que con pocos elementos razonables, solamente con teorías" están "arruinando" al sector.

Ha valorado que el juez del País Vasco haya dicho que se tiene que demostrar que el cierre "sirve para algo", incidiendo en este punto en que los hosteleros tienen "un montón de datos que no nos hacen los culpables de los contagios". De hecho, ha citado el informe de Sanidad del 4 de diciembre, que refleja que "sólo un 2,3 por ciento de contagios tiene relación con la hostelería", por lo que cerrarla "es gratuito y no arregla el problema. Es más, yo creo que lo empeora".

"Cerrar la hostelería supone fiestas familiares y fiestas en entornos privados, no cumplimiento de medidas", ha manifestado José Luis Yzuel, que en cualquier caso, y pese a las limitaciones "gravísimas" cree que no se puede cerrar al sector sin ofrecerle ayuda. "Si se nos cierra no podemos ser los paganos de la verbena, de los platos rotos", ha precisado, convencido de que se han tomado muchas decisiones "que nos están arruinando de verdad".

Dicho esto, ha defendido que en toda España "se replique el modelo de Madrid, que ha decidido que la economía y la salud vayan de la mano con no peores resultados -epidemiológicos- que otras comunidades", ha significado el presidente de Hostelería de España, que ha incidido en que "es lamentable que se cierre la hostelería de este país, que no podamos cenar en ningún sitio" y que todavía no conozcan los informes en los que se basan para tomar estas decisiones.

SIN DEMANDAS EN C-LM

De su lado, el presidente de la Federación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha y presidente de la Asociación de Hostelería de Ciudad Real, José Crespo, ha confirmado que en esta Comunidad Autónoma hasta ahora no se ha presentado ninguna demanda derivada de este asunto. "Hemos confiado en los despachos y en la buena armonía".

Preguntado por la posibilidad de que la hostelería se vea beneficiada con las medidas que aprobará este jueves el Gobierno regional para relajar las actuales, Crespo se remitido a conocer esa respuesta. "Tampoco podemos conformarnos si la apertura es miserable" porque igual "es mejor no abrir o seguir reclamando".

Respecto al hecho que desde la patronal nacional se haya animado a presentar esas demandas tras la sentencia del TSJPV, el responsable regional de los hosteleros ha precisado que se irá viendo "en función de cómo se nos trate a partir de aquí", recordando que Madrid no tiene más contagios que esta región con su hostelería abierta y que alguien "está descubriendo que no somos culpables".

"TRABAS" PARA MANIFESTARSE

En este punto, se ha referido a las "trabas" que se han encontrado muchos hosteleros de la región para poder participar en la manifestación de este miércoles, convencido de que si ya se actúa así "a lo mejor algo no está bien hecho".

Según ha explicado Crespo, ha habido "al menos dos bloqueos" en Peralvillo (Ciudad Real) por parte de la Policía Nacional y en Tomelloso, donde ha podido incluso hablar con el agente que no permitía el paso a los hosteleros manteniendo "que esta manifestación no estaba aprobada y no era legal", algo que ha rechazado.

Sobre este mismo asunto, el responsable de la patronal hostelera nacional ha lamentado que lo que ha ocurrido aquí no ha pasado en ningún territorio de este país". "En todos los sitios se nos dan facilidades" para las manifestaciones, ha reseñado, considerando "impresentable" que un Gobierno "no deje que la gente proteste y se manifieste" y criticando el "comportamiento caciquil" del de Castilla-La Mancha, al que José Luis Yzuel ha pedido que "reflexione".