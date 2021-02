Llanes abandona la situación de riesgo extremo y el Principado levanta su cierre perimetral

Según información del Ayuntamiento de Llanes, a las once de la mañana se inició la reunió telemática en la que participaron, entre otros, varios responsables de la consejería de Sanidad y el Alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas, para revisar la situación epidemiológica del concejo de Llanes.

La sesión se había pospuesto desde el martes para confirmar si la evolución de los datos, con una significativa tendencia a la baja. Los resultados de las últimas horas indican una mejoría con una reducción en los tres parámetros de referencia: la tasa por cada 100.000 habitantes, la tasa de mayores de 65 años y la trazabilidad.

Desde el 3 de febrero no ha habido ningún positivo confirmado oficialmente en el concejo y en los últimos 7 días la tasa de contagios por 100.000 habitantes ha descendido al 324.

Con estos datos desde la consejería de Sanidad se ha decretado el levantamiento del cierre perimetral y restos de medidas, pero se recuerda a los vecinos que se siguen aplicando las medidas generales para toda Asturias establecidas el pasado 18 de diciembre de 2020, con las modificaciones fijadas y publicadas en el BOPA del 11 de enero de 2021.

No obstante, desde la consejería se insiste en la necesidad de no confiarse, puesto que ahora no hay riesgo extremo en Llanes, pero se sigue en situación de riesgo. Añadiendo que si empeora la evolución se volverán a la situación anterior de concejo fase 4+.

Desde el Ayuntamiento de Llanes, el Alcalde Enrique Riestra Rozas, se ha congratulado de la reducción en el número de contagios. "Hemos sido el primer ayuntamiento asturiano en revertir esta preocupante evolución epidemiológica y el mérito es de lo vecinos, que han sabido responder con responsabilidad", ha dicho.

"El levantamiento del cierre y las otras medidas aplicadas estos días no deben llevarnos a la relajación. Aun queda mucho por hacer para poder recuperar la tan deseada normalidad. Lo conseguiremos con un comportamiento que ha de salir de la responsabilidad individual", ha añadido Riestra.