El PSOE califica de "muy deficiente" la gestión municipal en la capital en materia de movilidad

"Después de 25 años de gobierno del PP y del señor Francisco de la Torre -alcalde de Málaga- vemos claramente que no ha habido una apuesta por la movilidad sostenible. De la torre tiene un suspenso en materia de movilidad en esta ciudad", ha indicado Pérez.

El líder socialista ha lamentado que tanto el primer edil como el concejal responsable de esta materia por el equipo de gobierno, José del Río, "apuestan por una movilidad de los años 60, donde la bicicleta no tiene ningún protagonismo". "Más que buscar soluciones lo que aportan son problemas de movilidad, como ya hemos visto con la imposición de la zona azul en Huelin y en Cruz de Humilladero, y tras convertir en una ratonera las entradas y salidas de la barriada de Parque del Sur, en el distrito de Ciudad Jardín", ha dicho.

Para Pérez, "no se puede hacer peor cuando se está pidiendo a los niños y jóvenes que salgan de la acera con sus bicis y patinetes para enfrentarse al tráfico de coches y camiones en un carril que no garantiza su seguridad, el timocarril 30; cuando se multa a los repartidores de mercancías que usan vehículos eléctricos y triciclos por hacer su trabajo en el centro histórico, que trabajan con medios homologados. Esta ordenanza hace aguas y le exigimos que den marcha atrás".

Ha señalado que De la Torre "ha conseguido con su cabezonería que aumenten los accidentes de tráfico en un 200 por cien en nuestra ciudad" y ha lamentado que "cada día serán más graves, porque la velocidad no se respeta en el carril 30 y porque para un ciclista o una persona que se mueve en patinete su chasis es el propio cuerpo". "Es cuestión de responsabilidad", ha incidido.

Según ha manifestado, "la movilidad en Málaga se ha convertido en un auténtico caos y por eso pedimos una moratoria de esta ordenanza municipal para empezar a hacer bien las cosas, escuchando a los colectivos que utilizan los vehículos de movilidad personal a diario".

El portavoz socialista ha terminado su intervención recriminando al alcalde "por gastarse 12 millones de euros en radares para hacer caja, pero sólo una lata de pintura para señalizar el timocarril 30, un auténtico peligro para quienes apuesta por una movilidad responsable con el medio ambiente".

Por su parte, el concejal del PSOE Jorge Quero ha manifestado que "en la movilidad urbana, ciclistas y usuarios de patinetes siempre tienen las de perder en caso de colisión. Desde 2019, más de la mitad de los siniestros y muertes están relacionados con este colectivo vulnerable en las ciudades".

"Por eso, vamos a defender una moción en la próxima comisión de Movilidad para que garantizar su seguridad en sus desplazamientos, porque además interpretamos que el Ayuntamiento está criminalizando el uso de los vehículos de movilidad personal", según ha manifestado Quero.

Ha considerado "una salvajada que la norma obligue a los niños con bicicletas con altura superior a los 43 centímetros a echarse a la carretera". "¿En qué mundo viven Paco de la Torre y Pepe del Río?", ha expresado el edil socialista.

Sobre el uso de radares en el carril 30 que ha puesto en marcha el equipo de gobierno para controlar la velocidad, "no es más que una medida recaudatoria, no es lo que necesitan los ciclistas ni los usuarios de patinetes. Es sólo una medida sancionadora que se incumple desde el primer momento, porque ya todo el mundo sabe dónde están los radares y reduce la velocidad en las inmediaciones".

Además, ha recriminado al Gobierno andaluz y al alcalde malagueño "por olvidarse del carril bici de la Alameda y dar marcha atrás en la creación desde La Aduana hasta la Malagueta". "Los olvidos intencionados de De la Torre y de Moreno traen consigo la paralización de infraestructuras muy necesarias para los ciclistas", ha apuntado.

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de Málaga capital, Gabriel del Río, ha lamentado "que una vez más los jóvenes salimos perjudicados por la acción de este equipo de gobierno, porque se nos obliga a tratar de convivir con coches y con furgonetas en una vía donde no se garantiza en absoluto nuestra seguridad".

Ha lamentado que "Del Río entiende que la ciudad se construyó con unas limitaciones de espacio en las aceras y que no es el mejor sitio para las bicicletas. Pero eso no significa que pueden arrojarnos a la carretera. De la Torre tiene que hacer un esfuerzo para que todos nos podamos mover en nuestro medio sin jugarte la vida", ha zanjado.

Durante esta rueda de prensa han acompañado a los socialistas varios representantes del colectivo Ruedas Redondas, además de trabajadores de reparto de mercancías con vehículos no motorizados, triciclos en este caso. Salvador Cordón es un trabajador que ha sido multado por la Policía Local "porque la ordenanza de movilidad nos quiere echar del centro histórico, donde tenemos que hacer los repartos".

Este trabajador de la última milla, la almendra de la ciudad, afirma que "el Ayuntamiento está criminalizando nuestro trabajo, no podemos trabajar tranquilos. Nos multan y nos impiden llegar al puerta a puerta, pese que las mercancías que transportamos en muchos casos son esenciales, como el suministro de medicinas para las farmacias y material para las ópticas".

Un portavoz del colectivo Ruedas Redondas, Juan Ramón García, ha pedido la dimisión del concejal de Movilidad, apuntando que "no se merece el cargo que ostenta, no sabe nada de movilidad en nuestra ciudad, ha cometido la salvajada de echar a la carretera a niños pequeños, de ponernos bajo las ruedas de los coches", asegurando: "no queremos que un niño muera en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, al igual que no queremos que los ciclistas y usuarios de patinetes de nuestra desistan de este medio de transporte por miedo a colisiones".

García ha recordado que el próximo 14 de febrero el colectivo al que representa ha convocado una bicifestación que arrancará a las 11.00 horas desde la plaza de La Marina.