CCOO alerta sobre "las precarias condiciones laborales" de la concesionaria de limpieza de Son Espases

En una nota de prensa, el sindicato ha explicado que la empresa concesionaria inició el 13 de enero un periodo de consultas acerca de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que, junto con Ibsalut, quieren aplicar a la plantilla del servicio de limpiezas.

Dicha actuación se debe, según CCOO, a que el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) obliga a la empresa "a cumplir con una serie de porcentajes de presencias" en los turnos de trabajo del hospital durante los fines de semanas.

Por lo visto, estas presencias "no se cumplían en esos términos hasta ahora y, de ser implantados del modo en que plantean a partir de febrero, requerirán de la contratación de más personal y del cambio de turnos de prácticamente toda la plantilla".

Así pues, la Comisión Negociadora del Comité de Empresa del servicio de limpiezas ha decidido "no quedarse al margen". "Al contrario, estamos haciendo y seguiremos haciendo todo lo posible por defender los derechos y las condiciones laborales que consideramos justas, urgentes y razonables", han señalado.

De este modo, han indicado que lucharán por garantizar el descanso de un fin de semana al mes. "Dadas las circunstancias especiales marcadas por la pandemia, a las trabajadoras ya se les está exigiendo a diario aún más carga de trabajo con la misma plantilla", han matizado.

CCOO también ha denunciado "la precariedad" en el Hospital ya que las contrataciones "son escasas y a tiempo parcial". Asimismo, han alertado sobre "las malas condiciones de trabajo, EPI y material de trabajo en mal estado además de maltrato por parte de superiores".

Desde el sindicado han insistido en "la desorganización total por parte de los mandos intermedios". "Nos preocupa la limpieza y desinfección del Hospital pero, nos sentimos presionados a hacer mal nuestro trabajo, por las malas condiciones y presión por parte de los superiores, haciendo imposible cumplir con los protocolos de COVID-19 y del servicio en general", han subrayado.

Así, el sindicato ha indicado que la asignación del trabajo diario "no se ajusta a la trazabilidad diaria que presenta la empresa". "Igualmente, las nuevas contrataciones no tienen la formación adecuada para entrar a la zona COVID-19, dicha formación se está haciendo mediante folios impresos que, además, nadie supervisa que las trabajadoras lo lean", han insistido.

También, desde el sindicato, han dicho que las condiciones y disposiciones se han presentado sin consenso alguno: "Más que negociación, ha sido imposición por parte de la empresa".

"No podemos entender que el hecho de que la empresa cumpla o no con la cobertura de turnos y de número de personal demandada por IbSalut, repercute siempre en las mismas, las trabajadoras del servicio de limpieza", han aseverado, para después añadir: "Vivir para trabajar nunca puede ser la solución, y es lo que está sucediendo con las trabajadoras, cuyas vidas propias y conciliación quedarán muy limitadas de no remediarse la situación".

Ante ello, CCOO ha informado de que seguirá solicitando reuniones tanto con Gerencia del Hospital de Son Espases como con Gerencia del IbSalut, anunciará "los detalles de posibles concentraciones y movilizaciones, así como otras medidas más complejas que tampoco quedarán en el tintero".