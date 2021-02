La promoción de alumnos de segundo de Bachillerato subió diez puntos en la Comunitat en el curso marcado por la pandemia

Así lo reflejan los datos del avance provisional de los resultados académicos del pasado curso de los centros educativos sostenidos con fondos públicos en la Comunitat Valenciana. Los números, consultados por Europa Press, son los de un año escolar que se desarrolló en una situación extraordinaria y que implicó la suspensión de la actividad lectiva presencial durante el último trimestre a causa de la crisis sanitaria.

En ese contexto, las instrucciones de la Conselleria de Educación apuntaron a que la repetición de curso fuera excepcional y se redujera a aquellos casos en los cuales los equipos docentes lo estimaran beneficioso para el alumnado.

Así, si el equipo pedagógico consideró que un alumno o alumna con asignaturas no superadas podía promocionar, lo hizo con un plan individualizado de refuerzo donde se ha adaptado los contenidos de este curso a sus necesidades de forma que pueda lograr las competencias básicas no adquiridas durante la suspensión de las clases presenciales y recuperar las asignaturas suspensas.

Estas instrucciones fueron fruto de los acuerdos que tomaron la mayoría de comunidades autónomas y el Ministerio de Educación en la Conferencia Sectorial y que apostaron por que las administraciones educativas pudieran "flexibilizar los criterios de obtención del título de Graduado en Educación Secundaría Obligatoria, basándose la adquisición de los objetivos generales establecidos para la etapa y lo desarrollo de las competencias". Este criterio se siguió también en Bachillerato, donde los equipos docentes debían decidir si el alumnado podía titular teniendo en cuenta todo el trabajo hecho antes de la suspensión de las clases presenciales.

Ahora, los resultados académicos provisionales -que no muestran una estadística de suspensos o aprobados, sino de alumnos que promocionan, es decir pasan de curso, o no promocionan (repiten curso o no obtienen el título de ESO en el caso de cuarto curso o de Bachillerato en segundo)- reflejan que, efectivamente, la promoción del estudiantado fue mayor.

En concreto, en los dos cursos que sirven para obtener título la evolución fue la siguiente: en cuarto de ESO de los 44.176 alumnos evaluados el pasado año, promocionó el 94,07% (86,17% en 2018-2019) y solo el 5,93% no lo hizo, frente al 13,83% del hace dos años. En segundo de Bachillerato, como ya se ha comentado, en el curso de la pandemia consiguió promocionar el 93,57% (una cifra casi diez puntos superior a la de 2018, que fue del 83,86%) y no promocionó el 6,43% (16,14% en 2018).

En el resto de cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), estos son los datos: en primero promocionó en el año de la pandemia 94,24% (86,65% en el curso anterior); en segundo, el 91,75% (frente al 82,34%); y en tercero, el 93,99% (antes el 86,10%). Por lo que respecta a primero de Bachillerato, promocionó el 93,30% y no lo hizo el 6,70%, en comparación con el 83,19% y el 16,81%, respectivamente, del curso previo.

Se da la circunstancia de que en Primaria sí crecieron los alumnos que no promocionaron en sexto curso. Así, el 97,72% de los escolares de ese nivel pasó de curso el pasado año y un 2,28% no lo hizo, mientras que en 2018 únicamente el 0,08% no promocionó.

"NO SE DIO UNA APROBADO GENERAL"

Fuentes de la Conselleria de Educación han recalcado a Europa Press que "no se dio una aprobado general, puesto que todo el alumnado fue evaluado y cada cual tuvo sus propias notas".

Añaden que, para hacer la evaluación final de curso, se tuvieron en cuenta los resultados de los dos primeros trimestres de clases presenciales y del tercer trimestre se hizo una evaluación continuada "teniendo presente la actitud y los esfuerzos hechos por cada alumno dentro de cada contexto particular de cada uno, y desde la perspectiva del confinamiento en casa".