València compta amb més de 5.200 noves vivendes en desenvolupament pràcticament en només quatre barris

Així s'arreplega en un estudi realitzat per la consultora immobiliària Activum que analitza el panorama urbanístic de noves vivendes en els diferents barris de la ciutat, on les principals promotores del país i empreses locals són les protagonistes dels nous desenvolupaments de la ciutat.

La major quota de mercat es reparteix entre Neinor Homes, amb el 10,78% de l'oferta de vivendes noves, i Aedas Homes, amb el 10,2%. Li segueixen promotors com Via Célere, Momentum Reim, Habitat Immobiliària, AQ Acentor, Kronos Homes Prygesa i Metrovacesa. Aquestes nou promotores congreguen més del 63% de l'oferta de vivendes en desenvolupament de la ciutat.

"L'anàlisi confirma l'interés de les grans promotores nacionals pel mercat de València, tan sols les 9 principals promotores estan alçant més de 3.000 vivendes", comenta Cristina Balaguer, directora general d'Activum.

Com ocorre en la majoria dels sectors, les vivendes unifamiliars són una tipologia escassa. Escassetat que es reflecteix de manera accentuada a València doncs, actualment, s'estan desenvolupant solament dos promocions i 60 vivendes en la ciutat. Són dos els promotors que ofereixen aquest tipus de vivendes: Habitat Immobiliària i Grup Ballester en els barris de Quatre Carreres i Camins al Grau.

QUALS SÓN LES ZONES PER EXCEL·LÈNCIA?

Amb més de 2.400 noves vivendes, Quatre Carreres es posiciona com el desenvolupament líder en oferta de venda sobre plànol, xifra que representa més del 46% del total d'obra nova a València.

Les promotores amb major nombre de vivendes a Quatre Carreres són Habitat Immobiliària amb un total de 393 vivendes, AQ Acentor, la qual compta amb una cartera de 360 immobles i Neinor Homes, 356 unitats. Li segueixen Aedas Homes (243) i Metrovacesa (119). Solament aquestes promotores representen més del 60% de l'oferta de vivendes en aquest barri, més de 1.400 unitats.

Tenint en compte el nombre total de noves vivendes, l'oferta es reparteix principalment entre els barris de Quatre Carreres (46%), Campanar (13,8%), Patraix (10%) i Benicalap (9,9%). Aquests quatre barris aglutinen quasi 4.200 vivendes noves, la qual cosa suposa quasi el 80% del total de l'oferta d'obra nova a València.

BENICALAP I QUATRE CARRERES, PREUS MÉS COMPETITIUS

Tenint en compte els preus mitjans de totes les promocions d'obra nova en desenvolupament en aquests quatre barris amb major oferta, qui estiga buscant una llar de 3 dormitoris i 106 metres quadrats al preu més competitiu haurà de desembossar una mitjana de 220.845 euros i el seu nou barri serà Benicalap.

Eixa mitjana varia en funció del barri en el qual es desitja viure: Campanar es posiciona com el sector amb el preu mitjà més alt dels barris estudiats: 297.800 euros per un pis de 121 m2. El segon barri més car seria Patraix, amb una mitjana de 244.625 euros. Quatre Carreres es cola com un dels més econòmics, amb una mitjana de 229.576 euros per una vivenda de 3 dormitoris i 119,8 m2.