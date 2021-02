Kiko Rivera dice que no irá a 'Supervivientes': "Estoy muy bien en casa"

El hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, estuvo en el concurso Supervivientes en 2011, pero su experiencia allí duró poco, pues el DJ no pudo soportar las duras condiciones de la vida en las playas de los Cayos Cochinos, por lo que abandonó el programa.

Ahora, la revistaDiez Minutosha publicado que Kiko ha fichado de nuevo por el concurso, que empezará previsiblemente en torno a marzo. La revista da por cerrado el fichaje del DJ, que en su anterior edición cobró en torno a 30.000 euros semanales, una cifra que, de ser cierta su participación, podría ahora aún ser más alta.

Sin embargo, este tipo de fichajes se tratan de mantener en secreto hasta que la cadena, en este caso Telecinco, decide hacerlo público, según su estrategia de marketing.

Así, Kiko Rivera ha negado que vaya a participar. A preguntas de Chance, de Europa Press, ha asegurado que no irá a la isla. "No está la cosa para ir a ‘Supervivientes’ ahora", decía a la puerta de su casa y reiteraba que no irá: "Estoy muy bien en casa de momento, gracias".

Sin embargo, ese "de momento" deja abierta la puerta a que el fichaje sea realmente cierto y Kiko sólo intente proteger el secreto.

El hijo de Isabel Pantoja está de plena actualidad precisamente por la guerra judicial y mediática que mantiene con su madre a cuenta de la herencia que Kiko dice no haber recibido de su padre, el fallecido Francisco Rivera.