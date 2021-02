Adrián Barbón afea a Ripa (Podemos) su "demagogia" sobre las ayudas y le insta a renunciar al sueldo de diputado

Así de contundente se ha mostrado Barbón en sesión plenaria, después de que Ripa criticase que la Junta agilice decisiones sobre los grupos parlamentarios o los sueldos de diputados mientras se tardan "meses" en tramitar todo tipo de ayudas, también las de carácter "urgente" para paliar la crisis vinculada a la pandemia.

Ripa preguntó al presidente "si cree que, a la vista de las quejas generalizadas en amplios sectores de la sociedad asturiana, están llegando a tiempo las ayudas autonómicas para las personas y negocios afectados por la COVID-19 y que la gestión y distribución de las mismas ha sido la adecuada".

En ese sentido, el portavoz y secretario general de Podemos Asturias incidió en que los "ritmos" de la sociedad no son los mismos que los de la "clase política". "Hay trámites complejos que se aceleran en la Junta General", dijo el portavoz de Podemos sobre cuestiones de organización interna de la Cámara mientras, añadió, familias asturianas esperan "meses" para cobrar en "un procedimiento de urgencia".

Así, además de pedir que para las ayudas del fondo de rescate "también se mida la urgencia social en horas y minutos y no en meses", ha reclamado que se gasten en la primera convocatoria "todos los recursos disponibles".

Adrián Barbón, que remarcó que se ha realizado una movilización de recursos "sin precedentes" en Asturias para afrontar las consecuencias de la pandemia y argumentó que los procedimientos administrativos llevan unos trámites aunque se agilicen, admitió que "siempre se puede mejorar" pero rechazó lo que calificó de "demagogia" por parte del líder autonómico de la formación morada.

"Llevo muy mal la demagogia", respondió Barbón a Ripa, para incidir en que como presidente no cobra de la Junta General pese a ser diputado. "Si tanto le molesta el sueldo que cobra, renuncie ante la Mesa de la Cámara a sus retribuciones", le instó, asegurando que mientras no lo haga será "poco creíble", al tiempo que equiparó el tono de su intervención con el del portavoz de Vox, Ignacio Blanco. "Eso me preocupa", añadió.

El presidente aseguró conocer de primera mano la difícil situación que atraviesan miles de familias en Asturias a las que, sostiene, Podemos no ayuda con ese tipo de discursos "para quedar bien a cualquier precio".

"Pido rigor", ha dicho Barbón, recordando que el fondo de rescate se incluyó en la negociación presupuestaria con los grupos y también la forma de desarrollarlo. "Hay voluntad de mejorar siempre, pero no me va a encontrar con la demagogia", zanjó.