Mario Gómez (Cs): "Ballesta debe asumir sus responsabilidades y cesar a Coello"

En declaraciones hechas a Onda Regional y recogidas por Europa Press, Gómez ha comentado que "los plazos para que dimitiera Coello ya han pasado" y que, ahora, "le toca al alcalde Ballesta".

En este sentido, Gómez le ha recordado a su socio de gobierno que "es hora de que o se posiciona con su socio de gobierno o con los que han infringido la ley", en clara alusión a la situación del edil de Salud y Deporte, Feliep Coello, ya que para el portavoz de Ciudadanos en el consistorio, la situación del concejal del PP "es un caso de corrupción política". El primer teniente del alcalde también ha pedido al Partido Popular a "que entre en escena" para aclarar la situación del edil.

Para el portavoz municipal de Ciudadanos "Coello no debería vacunarse y se vacunó; Coello no debía vacunar y vacunó y Coello no debería haberse saltado el protocolo y se lo saltó". Por eso, Mario Gómez, ha apelado a "la sensatez del PP y de Ballesta para que asuma su responsabilidad y cese a Coello" ya que, en su opinión "el tiempo de Coello ya ha pasado y ahora le toca Ballesta". Y es que como ha señalado el primer teniente de alcalde, "así lo ha manifestado el pleno del ayuntamiento en un 68% de sus concejales".

SIN INTENCIÓN DE UNA MOCIÓN DE CENSURA

Con respecto a la posibilidad de una posible moción de censura, Mario Gómez ha asegurado que "no se trata de echar pulsos a nadie, lo importante es la defensa de los intereses de los vecinos de Murcia y no poner por delante los intereses particulares".

Gómez no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de esa moción de censura ya que, con los apoyos de Ciudadanos y del PSOE, cabría la posibilidad de dar un vuelco al arco plenario municipal, aunque sí ha manifestado que "cuando se plantean cuestiones en contra de los murcianos serán otros los que deberán dar explicaciones" en alusión al silencio que guarda el alcalde de Murcia en la situación del concejal de Salud y Deporte.

En este sentido, Gómez ha asentido que "hablamos con todos los partidos siempre que haya que sacar algo adelante para los murcianos". Del mismo modo que ha reconocido que "no hay intención de una moción de censura".

Sin embargo, el socio de gobierno ha vuelto a señalar que "no hay ningún plazo, pero si estamos en tiempo de descuento, ya vamos tarde para lo que la ciudadanía nos pide".

SIN RIESGOS EN EL PACTO DE GOBIERNO

Sobre la posibilidad de que este desencuentro pudiera socavar el pacto de gobierno que mantienen 'populares' y 'naranjas' en la Glorieta. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia ha reconocido que "no hay desencuentros" en relación al acuerdo de gobernabilidad.

Sin embargo, sí ha matizado que "el PP viene con una inercia de 25 años de hacer las cosas y, poco a poco, las vamos cambiando" aunque ese proceso de cambio ha reconocido "ciertos desencuentros" pero que no afectarán a la estabilidad de PP y Ciudadanos al frente del ejecutivo municipal.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

El primer teniente de alcalde ha considerado que "lo importante en estos momentos es la gestión y la salida de los presupuestos municipales".

Al respecto, Gómez ha reconocido "la dificultad de este año" para elaborar las cuentas municipales debido "a la falta de ingresos y a la necesidad que tienen las familias por la situación sanitaria".

Por último, Gómez se ha posicionado en la misma línea que la dirección autonómica de su partido al mostrar "que esperamos que la comisión de investigación abierta en la Asamblea analice y se tomen las medidas necesarias".

El propio Mario Gómez ha reconocido que "yo no me he vacunado" y ha ironizado sobre su situación personal "ahora mismo sólo me sacan, de momento, no me pinchan".