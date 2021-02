Hacienda ha realizado órdenes de pago de 90 de los 100 millones de las Ayudas Paréntesis del Plan Resistir

Según Soler, a día de hoy todos los 523 ayuntamientos que podían ser beneficiarios de las ayudas "ya han manifestado a la Generalitat su voluntad de participar en las mismas". El conseller ha presentado ante el pleno de Les Corts el Plan Resistir, que incluye las 'Ayudas Paréntesis' y que destinarán un total de 160 millones entre Generalitat (que aporta 100), diputaciones y ayuntamientos. El decreto se convalidará el jueves tras la sesión de control al president, Ximo Puig.

Allí, ha defendido que este constituye una respuesta "eficiente, contundente y ágil", que beneficiará a 22.000 empresas, 44.000 autónomos y 136.000 trabajadores por cuenta ajena.

El conseller ha hecho referencia en su intervención al estudio realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en base a la caída de actividad definida por el Banco de España, en el que se observa que los sectores que se han visto más afectados por las restricciones derivadas de la Covid-19 son el alojamiento, los servicios de comidas y bebidas, las actividades turísticas y las de ocio.

El Plan Resistir, que Soler ha definido como un "ejercicio de empatía" con los sectores más afectados, está compuesto por seis bloques de ayudas y "es un plan vivo que ha ido incorporando y podrá ampliarse según las necesidades de los principales sectores afectados por la Covid".

En este sentido, Soler ha recordado que empezó con 340 millones y actualmente la dotación ya supera los 400 millones de euros al ampliarse algunas de las líneas iniciales, como la de las 'Ayudas Paréntesis' así como por incorporarse nuevas líneas de ayuda como las destinadas específicamente para el Turismo o el transporte.

El turno de defensa lo ha ejercido Silverio Tena (Compromís), quien ha destacado la "necesidad imperiosa" de que estas ayudas se tramiten con rapidez y agilidad, y ha destacado la coordinación institucional. En este sentido, ha considerado que el plan "puede no ser perfecto" ya que los recursos "son limitados, son los que son", pero también ha indicado que "este decreto es el primero, no ha de ser el último".

Además, ha felicitado a las diferentes administraciones ya que el decreto sale "unanimidad del Consell, las tres diputaciones, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y todos los ayuntamientos", por lo que ha esperado que el decreto salga también con el apoyo de todos los grupos políticos, "como no puede ser de otra manera".

"AUTOCOMPLACIENTES"

Desde Unides Podem, Ferran Martínez ha señalado que son necesarios "más recursos" y ha asegurado que no son "autocomplacientes". "Sabemos que no es suficiente, y hay mucho que hacer", ha agregado, al tiempo que ha instado a la oposición a que "además de escuchar las exigencias de las grandes cadenas hoteleras, se escuche algo a las Kellys o los trabajadores de la hostelería que no pueden acceder a ayudas porque han estado trabajando en negro".

Por parte de Vox, Ana María Cerdán, ha defendido que apoyarán el decreto aunque no "les guste", y ha afeado al Consell que dejan atrás a "toda la gente que vive de la hostelería y de rebote a carniceros, panaderos y pescaderos", entre otros. Cerdán ha criticado que el Consell "venda humo" a "sectores saturados de cobrarles impuestos y que no les dejen trabajar", por lo que ha instado a que les otorgue ayudas a fondo perdido o préstamos al 0% y con una carencia de al menos dos años.

Desde Cs, Ruth Merino también ha indicado que apoyarán este decreto aunque "es tan urgente que debería haberse adoptado antes". Además, ha considerado "frívolo" que algunos "vayan sacado pecho", y se ha mostrado preocupada por cuándo van a llegar las ayudas porque "ya llegan tarde".

Juan Carlos Caballero (PP) ha señalado que van a "apoyar el plan Limosna" porque la situación es una "catástrofe" y las pequeñas y medianas empresas se está "desangrando" y "necesitan liquidez en vena". En este sentido, ha considerado que es un "parche insuficiente" que "no soluciona nada" y "no va a impedir la quiebra de miles de autónomos".

Desde el PSPV-PSOE, José Chulvi ha defendido que este plan es "pionero y vanguardista" y que "no hay ninguna comunidad autónoma que llegue ni a la mitad de lo que se ha aportado en este plan". "Miren como será el plan que la Diputación de Alicante, que cuestiona todo lo que hace este gobierno, se ha adherido. 523 ayuntamientos de todos los colores se han adherido. ¿Limosna? Es un esfuerzo brutal de todos los valencianos?", ha señalado, al tiempo que "claro que todos queremos más", y "habrá más", pero "esto no se acaba aquí".

Durante su tiempo de réplica, Caballero ha señalado que Soler debería "dimitir por mentiroso" y ha asegurado que, en el caso de un ayuntamiento, ha recibido una orden de pago con un interés del 0,9% y comisiones. Fuentes de Hacienda han negado esta afirmación y han señalado que todos los consistorios tienen el confirming al 0%.

"No por repetir 1.000 veces una mentira se convierte en verdad. Cero por ciento, cero por ciento el confirming, el dinero que se envía a los Ayuntamientos y lo podemos utilizar", ha replicado Chulvi, que también es alcalde de Xàbia.

MINUTO DE SILENCIO

El primer pleno del año ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19, con un recuerdo especial a la extrabajadora de Les Corts Carolina Siles, recientemente fallecida a causa de esta enfermedad.

Además, este miércoles ha prometido su cargo como diputada de Les Corts la socialista Aroa Mira, en sustitución de Toñi Serna, que ha sido nombrada secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática.