Sanidad rechaza el 'cóctel de vacunas' y recomienda administrar las dos dosis de la misma farmacéutica

El Ministerio de Sanidad y los expertos autonómicos rechazan la vacunación con dos dosis de distintas farmacéuticas y, por el contrario, recomiendan que la pauta completa, es decir primera y segunda dosis, se realice con la misma vacuna. Así figura en la tercera actualización de la estrategia de vacunación que se ha publicado este miércoles para incluir los nuevos colectivos que serán inoculados, unos con AstraZeneca y otros con Pfizer y Moderna, que acordó este martes la Comisión de Salud Publica.

Según el documento elaborado por la Ponencia de Vacunas, "la pauta completa de vacunación se realizará con la misma vacuna". Rechaza así el 'coctel de vacunas' que están estudiando científicos de la Universidad de Oxford para establecer la efectividad de suministrar dos vacunas distintas contra la covid-19 entre la primera y la segunda dosis.

Entre la primera y segunda dosis de Pfizer deben mediar 21 días; 28 en el caso de Moderna y entre 10 y 12 semanas de AstraZéneca. Aunque los asesores de Sanidad recomiendan que se respeten estos plazos o, si no es posible, que se administre la segunda dosis "cuanto antes" tras el día recomendado.

Sin embargo, explican también que la primera no sería en vano si se retrasa la segunda. "Si por motivos de desabastecimiento o similares, se retrasa la administración de la segunda dosis más allá del intervalo recomendado, no se invalida la dosis puesta", dice el documento, que acude al aforismo “Dosis puesta dosis que cuenta”.

Entre las recomendaciones de la tercera actualización sobre cómo continuar el proceso de vacunación se explica también qué ocurre si una persona cambia su residencia a otra comunidad o país después de recibir la primera dosis en otra distinta. En este caso, se le administrará la segunda en el lugar donde residan o estén desplazados en ese momento.

En los casos de residentes y grandes dependientes que tengan varios tutores legales que no se pongan de acuerdo sobre si autorizar o no la vacunación, la estrategia estatal dice que "prevalecerá la decisión que la ciencia apoya como mejor opción para estas personas", es decir, la vacunación. A pesar de ello, vuelve a recordar que el proceso "no es obligatorio" pero que es "importante" hacer un registro con los motivos de quienes rechazan ser inmunizados por la Covid.

Trabajadores esenciales y setentones

Estas recomendaciones finales hacen alusión a cuestiones que se suscitan a medida que avanza el proceso de vacunación, dentro de una estrategia estatal que este miércoles se ha actualizado por tercera vez para incluir las últimas decisiones sobre los grupos de población que se vacunarán con AstraZéneca -para la población de hasta 55 años- y Moderna y Pfizer, que de momento se reservara para las personas a partir de esa edad, estratificados en franjas, y para los sanitarios de primera línea.

Tal y como se acordó este martes, refleja qué trabajadores esenciales empezarán ya a vacunarse con AstraZéneca y amplía el Grupo 5 que se vacunará con Pfizer y Moderna para dar cabida al grupo de entre 70 y 79 años, que se inmunizará una vez que estén casi todos los mayores de 80 años -el objetivo es el 80% a final de marzo.

"Posteriormente, y a medida que se vaya disponiendo de vacunas, se incluirán otros grupos etarios comenzando por las personas entre 70 y 79 años", dice el documento, que concreta también que este grupo 5 puede "solaparse" con el de los grandes dependientes que no vivan en residencias y el de odontólogos, auxiliares y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla.

Como ya ocurrió en la anterior actualización, se establece que tanto sanitarios como personal esencial menores de 56 años ´y sin condiciones de riesgo que hayan pasado la Covid asintomáticos o sin complicaciones pospondrán su vacunación hasta seis meses desde el diagnóstico -y no tres meses como se fijó en un principio-.

De la misma manera, los mayores de 55 años y sin condiciones de riesgo también deberán esperar seis meses para ponerse la segunda dosis quienes hayan sido diagnosticados positivos por Covid después de haber recibido la primera.

Vulnerables por enfermedad previa, más adelante

Quienes de momento quedan en el limbo son las personas con patologías previas que les convierten en población con riesgo alto o muy alto de padecer complicaciones por la Covid y que de momento no aparecen registrados no para recibir dosis de las vacunas de ARN-mensajero (Pfizer y Moderna) mientras que se desaconseja su inmunización con a vacuna de AstraZeneca.

"Dadas las características actualmente conocidas de la vacuna de AstraZeneca, se recomienda su utilización en personas entre 18 y 55 años, excepto aquellas con inmunodepresión grave (incluyendo cáncer en tratamiento quimioterápico), enfermedad cardiovascular no controlada y enfermedad hepática, renal, metabólica/endocrina o neurológica graves", dice el documento.

"Las personas con estas patologías y aquellas mayores de 56 años se

vacunarán más adelante cuando les corresponda por grupo de edad y/o condición de riesgo con la vacuna más indicada en función de la disponibilidad de vacunas y la nueva evidencia disponible", añade.