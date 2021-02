L'hoteleria d'Elda i Petrer seguirà l'exemple de Castelló i obrirà el dia 16 de febrer

L'Associació 'Hostelería Valle' d'Elda, la qual engloba negocis de les localitats d'Elda i Petrer -les dos són confrontants- ha fet una crida al sector dels municipis perquè seguisquen l'exemple dels establiments de Castelló i òbriguen els seus negocis dimarts que ve, 16 de febrer.

L'associació ha justificat el seu posicionament després de la decisió que ha fet pública el Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPV) referent a que els negocis puguen reobrir malgrat trobar-se en "zona roja" a causa de la incidència de contagis de la covid-19. Per això, els hostalers de Castelló han anunciat que reobriran en la província dimarts que ve, a la qual cosa se sumarà el sector d'Elda i Petrer, segons ha confirmat el col·lectiu en un comunicat.

En concret, l'associació ha convidat els negocis a "alçar el cap, obrir els seus bars i restaurants i no tolerar més atropellaments per part de la Generalitat Valenciana" i argumenta que "els contagis han continuat en augment amb els locals tancats des de fa més de dues setmanes". "Diem prou al fet que es continue assenyalant el sector com a principals transmissors de la covid-19, estem pagant la incapacitat de gestionar de Ximo Puig", assenyalen els hostelers.

El portaveu de l'associació, Cristian Ruiz, ha denunciat que "les ajudes no han arribat" i ha recordat el suïcidi d'un hosteler d'Alacant "a causa del tancament imposat". "Desgraciadament no és un cas aïllat, el Govern d'Espanya i la Generalitat ens estan conduint a açò i no ho podem permetre".

Per açò, Ruiz confirma que el sector obrirà a Elda i Petrer el dia 16 "igual que els seus homòlegs de Castelló, amb totes les mesures de seguretat, com han vingut fent aquests mesos arrere".