El PP pide "amparo" al Consejo Nacional de Transparencia ante la "opacidad" y "bajísimo nivel" del Gobierno de La Rioja

Como ha afirmado en rueda de prensa la diputada regional 'popular' Begoña Martínez Arregui, "el compromiso de Concha Andreu con la transparencia es nulo", con "una sola persona que se encarga de ello, el director general de Transparencia, sin un solo funcionario a su lado".

"No se traduce en más calidad democrática ni en la mejora de la información a los ciudadanos", ha valorado Martínez Arregui el funcionamiento de esta figura en el Gobierno riojano, por lo que ha pedido el "amparo" del Consejo Nacional "por el bajísimo nivel que tienen este Ejecutivo en transparencia".

Así, se ha referido, en concreto, a la "opacidad" en el Portal de Transparencia, "donde la información no se tiene actualizada", se mantienen "indicadores de 2018", "no se han renovado los planes de subvención de las Consejerías" ni "las listas de espera de Salud" o el catálogo de eventuales.

Especialmente, Martínez Arregui ha destacado que "en la declaración de bienes de los miembros del Gobierno regional, aún figuran las declaraciones de Ocón, Santos, Cacho o Castresana, y no hay ninguna de los nuevos miembros del Ejecutivo".

Una "dejadez" en general "que dificulta el acceso a la información del Gobierno, con lo que se tiene menos conocimiento de las decisiones del Ejecutivo, que deriva en un menor control y fiscalización de esas decisiones".

Además, ha señalado la diputada regional del PP que, en el Portal, "desde hace meses, hay rotos un montón de enlaces, los que hacen referencia por ejemplo al código ético o a consultas y sugerencias de participación". "Este Gobierno -ha afirmado por contra- es sumamente transparente, pero con los datos de la Legislatura pasada".

En cuanto a las respuestas a cuestiones de los diputados regionales, Martínez Arregui ha detallado que "hay varios tipos: las que no dan ni un solo dato; las que no se dan por seguridad, como el Plan de Vacunación que parece secreto de Estado; las que no nos responden porque somos torpes formulnado las preguntas; o las que se contestan dando zascas al anterior Gobierno". Sobre todo, ha lamentado "las que nos responden dando a entender la condición humana de algunos miembros de este Gobierno".

Ha hecho referencia en concreto a "cuando preguntamos sobre las medidas de regeneración democrática en la Consejería de la señora Romero, y nos dijeron que planteaban 'dos medidas insólitas para ustedes: cumplir la ley y no robar' o cuando, al cuestionar sobre las competencias extra a Igualdad "nos dijeron que no hacían juicios de valor sobre las perversiones políticas de otro partido".

A ello ha sumado la diputada regional 'popular', en general, las respuestas de las Consejerías de Transparencia, "que se remiten a la ley"; de Salud, "que considera no procedentes muchas preguntas o se disculpa de antemano por las que no va a contestar"; y de Hacienda, "que no tiene constancia de que se usen medios públicos para otros fines, deben ser los únicos que no han visto los vídeos de Igualdad".

En resumen, Martínez Arregui ha apuntado que "frente a las 11 quejas en este ámbito que hubo en toda la Legislatura anterior, en lo que llevamos de ésta, ya se han presentado 70". "Y quien falta realmente a su compromiso -ha subrayado- es la presidenta Concha Andreu, que dijo al llegar que la transparencia no era tema de dinero, sino de principios, y lo que está mostrando es un desprecio permanente".

Ha puesto más ejemplos: el Plan de Vacunación, la gestión de los Fondos Europeos de recuperación, la contratación "sin decir nada" de profesores de la UR para la Estrategia de Reto Demográfico "que es un reto de comunidad" o el "desprecio en las líneas de ayudas a autónomos, que se abre o cierran a sus espaldas".

Frente a toda esta situación, la diputada regional ha planteado las iniciativas de su partido en transparencia, con la autoevaluación del Portal, la coherencia al distribuir competencias "que se llevaron a Igualdad pese a estar desaconsejado por los juristas del Gobierno" y mientras que "el cumplimiento de la Ley de Buen Gobierno depende de Hacienda".

Por todo ello, desde el PP se va a reclamar al Consejo Nacional de Transparencia "que haga un segumiento exhaustivo y específico de la transparencia en el Gobierno de La Rioja, del Portal de Transparencia de la comunidad y del acceso a la información por parte de los ciudadanos, donde nos incluimos los diputados". "Pedimos su intermediación para que se cumpla la ley", ha finalizado Begoña Martínez Arregui.