Amazon usa cámaras con inteligencia artificial en sus furgonetas, que graban a los repartidores "el 100% del tiempo"

“Siempre estamos buscando formas innovadoras de mantener a nuestros conductores seguros”, dice Karolina Haraldsdottir, gerente senior de seguridad de última milla en Amazon. Y añade: “Por eso nos hemos asociado con Netradyne, para ayudarnos a hacer mejoras en la experiencia de nuestros repartidores”.

Netradyne es una empresa tecnológica de transporte con sede en California. Son, afirma Haraldsdottir, la primera compañía en unir inteligencia artificial y vídeo para crear “sistemas de seguridad líderes en la industria”.

El objetivo de esta colaboración es implementar en algunas furgonetas de reparto de Amazon en EEUU un nuevo sistema que integra cámaras con inteligencia artificial. La gerente senior de seguridad de última milla en Amazon asegura en el vídeo de presentación que “algunos estudios muestran que los sistemas de cámaras pueden reducir accidentes en un tercio mediante avisos en la cabina y otro tercio a través de una mejora del comportamiento del conductor”.

“Nuestra intención con esta tecnología es poner a los conductores en el camino del éxito y proveerles de soporte para ser más seguros en las carreteras y en el manejo de incidentes si estos ocurren”, subraya.

Amazon está utilizando una cámara con tecnología de IA fabricada por Netradyne, una empresa fundada en 2015 por dos ex empleados senior de Qualcomm. Netradyne

Visión 270º

La cámara Driveri de Netradyne es una cámara HD cuádruple: una enfocada a la carretera, otra enfocada al conductor y dos laterales, dando al sistema 270º de cobertura. Como el nombre sugiere, las cámaras llevan inteligencia artificial.

Frente al conductor hay dos botones de alerta y dos indicadores LED: cuando los dos indicadores LED están en verde, el sistema está grabando. Driveri “es el único sistema de su tipo que puede reconocer buenos hábitos de conducción, no solo incidentes en la carretera”, explica Haraldsdottir, que aclara que la cámara de Netradyne “no graba audio” y “no tiene opción de visionado en vivo”. “Nadie puede entrar en ella y verte hacer tus repartos desde otra ubicación”.

Según explica la gerente senior de seguridad de última milla en Amazon, Driveri se activará hasta por 16 señales diferentes, cuatro de las cuales irán acompañadas de una alerta de audio en la cabina de la furgoneta -no haber parado en una señal de stop, distancia muy corta con otro vehículo, superar los límites de velocidad y conducción distraída-.

Visión de la cámara enfocada hacia la carretera. Amazon

Así, ciertas violaciones de seguridad harán que la cámara emita una alerta de audio: “Mantenga una distancia segura”, “No se detectó ninguna parada”, “Por favor reduzca la velocidad” o “Conductor distraído”.

Otras señales que activarán el sistema, aunque sin audio, serán frenazos o acelerones intensos, falta de cinturón, pequeños impactos, cámaras bloqueadas o somnolencia del conductor, entre otras.

Además, el conductor puede activar de forma manual el sistema mediante los botones “para documentar preocupaciones sobre la seguridad”, como por ejemplo que “alguien se está aproximando al vehículo” o que la localización de entrega “está cerrada o inaccesible”.

“Las imágenes de vídeo pueden ser una de las mejores herramientas para obtener datos sobre una situación rápidamente”, dice Haraldsdottir en el video, antes de pasar a una serie de escenarios en los que las imágenes de Driveri se utilizaron “para exonerar a un conductor de la culpa en incidentes de seguridad”.

Visión de las cámaras laterales. Amazon

Grabación “100% del tiempo”

“La cámara graba el 100% del tiempo” cuando los conductores están en ruta, informa la gerente senior de seguridad de última milla en Amazon, aunque matiza que las imágenes solo se suben cuando el sistema es activado por el repartidor o “por una condición de seguridad”. Asegura, sin embargo, que “solo un limitado número de personas autorizadas puede ver las imágenes”. E insiste: “No existe funcionalidad de transmisión en tiempo real, nadie te estará observando cuando estás repartiendo”.

Las imágenes se utilizan por el equipo de seguridad de última milla en Amazon, como forma de entrenamiento y para “investigaciones” -como daños en la propiedad o temas relacionados con el vehículo y los paquetes que lleva-. Además, la política de privacidad establece que las imágenes pueden entregarse a las fuerzas del orden o usarse como prueba en procedimientos legales cuando sea necesario.

Haraldsdottir dice que sí hay una manera de apagar las cámaras: con el motor apagado, el conductor deberá presionar el botón de alerta de la cámara durante 5 segundos. “Podrás tener la cámara enfocada al asiento del conductor apagada para poder tener privacidad mientras te tomas un descanso” -eso sí: el resto seguirán activas-. Cuando vuelvas a encender el motor, la cámara automáticamente se encenderá de nuevo.

Visión de la cámara enfocada al asiento del conductor. Amazon

No obstante, el medio de comunicación estadounidense CNBC habló con algunos conductores y la información que estos proporcionaron contradice estas afirmaciones sobre la privacidad: “Si bien Amazon sostiene que la cámara no proporciona una transmisión en vivo, ciertos disparadores de seguridad marcados por la cámara en tiempo real pueden hacer que Amazon se acerque al conductor mientras están en la carretera. Por ejemplo, si un conductor es sorprendido bostezando, la cámara le indicará que se detenga durante al menos 15 minutos. Si el conductor no cumple, es posible que reciba una llamada de su responsable pidiéndole que se detengan”, dijo un conductor de Kentucky.

Los conductores con los que habló el medio internacional, que pidieron permanecer en el anonimato por temor a las represalias de Amazon, describieron las cámaras como “desconcertantes”, “Gran Hermano” y “un sistema de castigo”.

Amazon avala la iniciativa con la seguridad en la carretera

20MINUTOS ha contactado con Amazon al respecto de este sistema y la declaración oficial por su parte es que están “invirtiendo en seguridad” en todas sus operaciones. Por ello, continúan, han puesto en marcha una serie de recursos que buscan proporcionar a sus colaboradores en los servicios de reparto “información que les ayude a preservar la seguridad de los conductores cuando están en la carretera”.

“La seguridad es nuestra principal prioridad en Amazon y esperamos que este nuevo sistema les dé tranquilidad a los conductores y socios mientras les brinda sonrisas a nuestros clientes”, concluye Haraldsdottir en el vídeo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.