L'IVACE destina 12 milions en ajudes per a la transformació digital i reforçar el teletreball en les pimes

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) ha convocat les ajudes de 'Digitalitza 2021', a través de les quals destinarà 12 milions d'euros per a la transformació digital i la incorporació de solucions digitals que facen possible el teletreball i augmenten la competitivitat de les pimes.

El termini de presentació de sol·licituds comença aquest dijous 11 de febrer i s'estendrà fins al pròxim 10 de març. Aquesta convocatòria integra i dona continuïtat a les convocatòries Digitalitza-CV i Digitalitza-CV Teletreball 2020 per a incentivar la inversió innovadora en tecnologies de la informació, les comunicacions i l'electrònica, segons ha informat la Generalitat.

"La COVID-19 ha convertit la digitalització en un imprescindible en les empreses, obligant a buscar solucions digitals que permeten mantindre la productivitat o augmentar-la si és possible", ha assenyalat el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent.

Pot acollir-se a les ajudes de Digitalitza qualsevol tipus de pime, excepte aquelles que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

Cada empresa podrà presentar un únic projecte per actuació. L'ajuda màxima per projecte no superarà els 100.000 euros i la subvenció serà de fins al 40% dels costos elegibles del projecte per a les accions liderades per xicotetes empreses i fins al 30% per a aquelles que desenvolupen les mitjanes.

La convocatòria Digitalitza s'emmarca dins del Pla de R+D+i Empresarial de 2021 de l'Ivace dotat amb 26,5 milions d'euros, un 26% més que en l'exercici anterior i cofinançat amb Fons Europeus (Feder).