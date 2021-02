La hostelería de Elda y Petrer seguirá el ejemplo de Castellón y abrirá el día 16 de febrero

La asociación ha justificado su posicionamiento tras la decisión que ha hecho pública el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) al respecto de que los negocios puedan reabrir pese a encontrarse en "zona roja" debido a la incidencia de contagios de la covid-19. Por ello, los hosteleros de Castellón han anunciado que reabrirán en la provincia el próximo martes, a lo que se sumará el sector de Elda y Petrer, según ha confirmado el colectivo en un comunicado.

En concreto, la asociación ha invitado a los negocios a "levantar la cabeza, abrir sus bares y restaurantes y no tolerar más atropellos por parte de la Generalitat Valenciana" y argumenta que "los contagios han continuado en aumento con los locales cerrados desde hace más de dos semanas". "Decimos basta a que se continúe señalando al sector como principales transmisores de la covid-19, estamos pagando la incapacidad de gestionar de Ximo Puig", señalan los hosteleros.

La portavoz de la asociación, Cristian Ruiz, ha denunciado que "las ayudas no han llegado" y ha recordado el suicidio de un hostelero de Alicante "debido al cerrojazo impuesto". "Desgraciadamente no es un caso aislado, el Gobierno de España y la Generalitat nos están conduciendo a esto y no lo podemos permitir".

Por ello, Ruiz confirma que el sector abrirá en Elda y Petrer el día 16 "al igual que sus homólogos de Castellón, con todas las medidas de seguridad, como han venido haciendo estos meses atrás".