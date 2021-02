La Comunitat Valenciana espera aquest dimecres ratxes molt fortes de vent i una cota de neu entre 1.000 i 1.200 metres

Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), per a aquesta jornada el cel estarà nuvolós amb precipitacions en l'interior i tendirà a poc nuvolós amb intervals de núvols alts a la vesprada.

Les temperatures aniran en lleuger ascens o sense canvis. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 12ºC i una màxima de 22; la de Castelló, de 9 i 21; i la de València, d'11 i 20ºC.

El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és hui extrem a tota la Comunitat Valenciana, on està activada l'alerta groga per fort vent.