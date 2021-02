La Guardia Civil investiga a un furtivo por colocar lazos prohibidos para la caza en Burgos

La investigación se remonta a diciembre de 2018, cuando el Seprona obtuvo información de que en un paraje del Valle de Tobalina, en Burgos, se podrían estar llevando a cabo prácticas furtivas con la intención de atrapar la fauna salvaje de la comarca, según ha indicado el instituto armado a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Los agentes que peinaron la zona localizaron dos lazos sin tope realizados con alambre de acero, arte de caza no selectiva y, por tanto, prohibida, ya que no discrimina la presa; estas artes prohibidas estaban colocadas estratégicamente en pasos utilizados habitualmente por los animales, en un terreno catalogado como vedado para la actividad cinegética. Sin embargo, las indagaciones realizadas entonces no arrojaron ningún resultado positivo en lo relativo a su titularidad.

No obstante, se amplió el radio de acción y meses más tarde los agentes localizaron evidencias de la colocación de otro lazo, así como de la captura de algún animal al hallar restos de sangre y la vegetación aplastada; cerca, se encontró también el mástil de una lanza sin punta disimulado entre la vegetación.

El pasado mes de diciembre, como resultado del impulso dado a la investigación, se halló más material escondido entre la vegetación, concretamente, una punta de lanza, un cuchillo y una cuerda, y de nuevo, dos lazos similares que fueron desactivados.

Fruto de la intensificación de las vigilancias a las que sometió el paraje en estas últimas semanas, llevadas a cabo de manera discreta, se ha identificado y localizado a G.C.S. como la persona que colocó las artes prohibidas y ha resultado investigado como presunto autor de un delito contra la fauna.

Los utensilios han sido decomisados, instruyendo diligencias que han sido entregadas en los Juzgados de Villarcayo.