Varios famosos piden la liberación de Britney Spears, empezando por su novio, Sam Asghari

La cantante Britney Spears lleva desde febrero de 2008 bajo tutela legal de su padre, Jamie Spears, que controla sus finanzas y todas las cuestiones administrativas de su hija, algo contra lo que ahora se ha revelado el novio de la artista, Sam Asghari y muchos otros famosos, con el movimiento #FreeBritney, liberad a Britney.

Sam Asghari, que sale con Britney desde que se conocieron en la grabación del vídeo musical Slumber Party, a fines de 2016, no ha dudado en calificar al padre de Britney como un "idiota total". "No entraré en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad pero al mismo tiempo no vine a este país para no poder expresar mi opinión y mi libertad", decía el joven de origen iraní.

El padre de Spears fue su tutor legal en un primer momento y después cedió, según dijo por salud, el control a un abogado y una albacea, pero ese mandato caduca el próximo agosto, cuando el padre podría retomar el control de todo lo que su hija posee.

Ahora, grandes personalidades del mundo del espectáculo como Paris Hilton o Miley Cyrus se han sumado al movimiento que pide que Britney vuelva a ser una adulta responsable y dueña de su vida y de sus intereses privados y económicos, que le fueron retirados después de que sufriera hace años problemas de salud mental.

"La propia Britney se opone vehementemente a este esfuerzo de su padre para mantener su lucha legal escondida en el armario como un secreto familiar", dijo el abogado de la artista, Samuel D. Ingham III, en documentos judiciales revelados por USMagazine.

Jaimie Spears aseguró el año pasado que el movimiento #FreeBritney era "una broma" inventada por "todos estos teóricos de la conspiración", pero ahora los famosos lo apoyan.

Khloe Kardashian, por ejemplo, aseguraba en sus redes que está "orando por la reina Britney" y calificó la situación de "tan, tan, tan triste". La actriz Sarah Jessica Parker usó el hashtag #FreeBritney este mismo febrero.

Su compañera de profesión Mariah Carey aseguraba que no se sentía "cómoda al comentar sobre la situación personal de otra persona" así que "solo le enviaría amor", decía junto a la etiqueta.

Paris Hilton era mucho más clara: "La amo mucho. Siento que si eres un adulto, deberías poder vivir tu vida y no ser controlado", expresaba. "Después de trabajar toda su vida y trabajar tan duro, ella es un icono y siento que no tiene control alguno sobre su vida y no creo que eso sea justo ", exponía.

Miley Cyrus también era muy directa: "Britney, como cualquier otra persona, debería tener la libertad de vivir la vida que sea más auténtica para ella".

"Trabajó duro, fue la gallina de los huevos de oro, ganó mucho [dinero], enfermó y ahora es la vaca del dinero", tuiteó Cher en agosto de 2020 sobre este asunto.

También habló sobre el asunto Cardi B: "No solo la fama te vuelve loca, si no que una vez que tienes dinero, todo el mundo quiere quitártelo", hacía ver.

"Cuando eres una celebridad, todos quieren demandarte, todos quieren una parte del dinero por el que trabajas. Es muy frustrante. Tienes a todo el mundo mirándote, sin privacidad, es una locura. No puedo imaginar si te pasa durante tanto tiempo como a ella", decía la rapera.

La actriz Rose McGowan escribía en julio de 2020 sobre la muerte de Brittany Murphy y de paso, habló de este caso: "Hoy también tengo en mente a otra Britney, una que está viva, una que puede salvarse de las filtraciones que la controlan y la trafican. Liberen a todos los Britney y a todos aquellos que resulten heridos por el trauma de los valores de Hollywood y las 'reglas' tóxicas. #FreeBritney", terminaba.