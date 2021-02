El Consell completarà aquest dimecres el pagament dels 100 milions en ajudes

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar aquest dimarts que ja s'han adherit al Pla Resistir els 523 ajuntaments susceptibles de fer-ho i que la Generalitat completarà aquest dimecres el pagament dels 100 milions d'euros en ajudes per a fer costat als sectors econòmics més afectats per la crisi generada per la pandèmia de Covid-19.

El cap del Consell va agrair als municipis valencians l'”enorme suport” que han donat al Pla Resistir, la qual cosa els permetrà gestionar les ajudes a autònoms i a xicotetes empreses situades en els seus termes. El president va recordar que aquest Pla Resistir contempla 160 milions d'euros, dels quals el 66%, és a dir 100 milions, són aportats per la Generalitat, 36 milions per les diputacions provincials i 24 milions pels propis ajuntaments.

Així mateix, va detallar que la Generalitat ja ha pagat 42 milions d'euros i hui dimecres realitzarà el pagament dels restants 58 milions, amb la qual cosa s'haurà completat l'aportació de l'administració autonòmica, amb l'objectiu que es puga distribuir “com més de pressa millor” entre les empreses i autònoms més afectats.

D'aquesta manera, els ajuntaments ja poden fer ús d'aquests diners que permetran secundar amb 2.000 euros a cada autònom i cada microempresa, quantitat que es veurà incrementada en 200 euros addicionals per empleat al seu càrrec, fins a un màxim de 10.000 euros.

Finalment, el president valencià va recordar que el Pla Resistir compta amb altres 10 línies d'ajuda per a poder “preservar totes les empreses que puguen tindre viabilitat” i mantindre “totes les ocupacions possibles”.

Ribó, a favor de mantindre les mesures per a frenar a la Covid-19

D'altra banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, va demanar ahir “lentitud” i “tranquil·litat” per a reduir i eliminar les restriccions decretades amb la finalitat de frenar l'expansió de la pandèmia i va advocar per dur a terme una vacunació massiva per a frenar els contagis, a més d'apel·lar a la “responsabilitat de tots”.

El primer edil va assenyalar que una qüestió que cal tindre “clara” i en compte són les conseqüències de “voler acabar ràpidament amb les restriccions en les fases anteriors”, i va citar com “un exemple molt clar d'això” la idea de salvar el Nadal. “Està clar, salvem el Nadal és un exemple molt clar d'això. Ens ha portat a això”, va dir respecte a l'augment de contagis després d'aquestes festes.

Ribó va indicar que “hi ha molta gent que està patint” les conseqüències econòmiques de les restriccions i va esmentar entre ells “tots els bars i restaurants, que estan patint molt”, però va repetir la necessitat de mantindre mesures per a frenar a la Covid-19.

“Sóc conscient d'això i els haurem d'ajudar, però el que no podem fer ara és a dir: ‘Ja ho hem arreglat’, i tornar a tindre una altra situació semblant” d'augment de casos, va plantejar l'alcalde de València. “Per tant, lentitud, tranquil·litat. Baixarem la pandèmia i, sobretot, vacunem massivament”, va asseverar, al mateix temps que va considerar que això és “fonamental per a poder dir que, d'una vegada per sempre, podem tindre una esperança i una tranquil·litat”.

Preguntat per l'acte d'arribada dels Reis Mags a València i per l'aglomeració de públic que va provocar i per si assumeix alguna responsabilitat per això i per la possibilitat que contribuïra a l'expansió de la pandèmia, Joan Ribó va assenyalar que ja va reconéixer que el protocol s'havia “d'haver modificat”, encara que descarta que tinga relació amb un augment de contagis.

“Els errors que hàgem pogut cometre per descomptat que els assumim, i hem introduït rectificacions en això”, va afirmar. Després d'això, respecte al succeït amb l'arribada dels Reis Mags, va afegir: Jo no em preocuparia. Estic segur que eixa no va ser la causa fonamental”.

“Lamente aquell dia no haver tingut una càmera a dalt a l'Ajuntament per a poder gravar realment el que va passar. Jo vaig estar el diumenge veient determinades zones de la ciutat i si es fa un enregistrament en determinats moments, dóna la sensació d'amuntegament. L'amuntegament el podria veure vosté aquest diumenge en moltes zones de la ciutat, una cosa semblant a conseqüència que la gent ix a passejar”, va agregar.

Suspenen la taxa als bars dels mercats

Els bars que es troben a l'interior dels mercats municipals no hauran de pagar la taxa municipal per exercir la seua activitat. El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de València, Borja Sanjuán, i el de Comerç, Carlos Galiana, van anunciar ahir aquesta mesura mentre duren les actuals restriccions per la pandèmia. “És evident que ara no poden desenvolupar l'activitat”, va afirmar Sanjuán.

Fira València acumula restes sanitàries

Un pavelló de Fira València s'ha convertit en un magatzem temporal de residus sanitaris a causa del desbordament que han patit en les últimes setmanes tant els hospitals com les empreses que gestionen aquestes deixalles.

La directora general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructures de la Conselleria de Sanitat, Carmelina Pla, va informar ahir que s'ha passat d'unes 2.000 tones d'aquests residus a duplicar la xifra, la qual cosa ha obligat a buscar una ubicació segura i provisional.

El magatzematge es duu a terme mitjançant camions refrigerats que guarden elements com a bates, guants, equips de protecció i fins a safates que han utilitzat els malalts de Covid a l'espera del seu posterior trasllat a l'única planta d'eliminació, que està a la Vall d'Uixó (Castelló).