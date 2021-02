Carlota, a su cita en 'First dates': "Si me tiro un pedo en tu cara: ¿Te enfadarías?"

Carlota fue una de las protagonistas del especial San Valentín de este martes en First dates ya que la leridana volvió al programa de Cuatro tras no cuajar su anterior cita con Carlos hace unos meses.

"Tuvimos una conexión muy fuerte que no había tenida jamás con otra persona. Soy un poco tímida y me cuesta, de primeras, conocer a un chico e irme a dormir con él, pero con Carlos tuve ese flechazo que era como si nos conociéramos de toda la vida", afirmó la higienista bucodental.

Después de un flechazo de película, la 2ª cita de Carlota y Carlos se vio afectada por la pandemia. ¿Volverá a saltar hoy la misma chispa de hace un año para confirmar que son el uno para el otro? 💘 #FirstDates9Fhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/BdRLMOI4l3 — First dates (@firstdates_tv) February 9, 2021

Carlos Sobera comentó que "te fuiste de aquí enamorada", a lo que ella contestó que "como él trabajaba los fines de semana y yo no, encontramos un día donde pudiéramos coincidir, pero la pandemia lo estropeó todo".

"Hablamos los primeros meses, pero luego se enfrió la cosa y todavía no hemos tenido nuestra segunda cita. Nunca supimos si íbamos a llegar a funcionar o no, se quedó esta incertidumbre que me gustaría solucionar", reconoció Carlota.

La leridana sabía que su cita era Carlos: "Volveréis a veros un año después", comentó el presentador. El madrileño apareció con un ramo de chucherías: "Te lo iba a traer de flores, pero como se marchitan, te traigo uno dulce para una chica dulce como tú".

Carlota y Carlos, en 'First dates'. MEDIASET

En la cena empezaron a recuperar el tiempo perdido todos estos meses, pero, de repente, ella le recordó una frase que dijo el entrenador personal en su cita: "Y si me tiro un pedo en tu cara: ¿Qué me dirías?".

"Eso fue un ejemplo para demostrar la confianza en mi pareja, que me da igual que se tire un pedo a mi lado, son cosas normales", explicó Carlos a Carlota para justificar su comentario.

Aunque la repuesta de Carlos a la proposición de Carlota nos ha hecho temblar por un momento… ¡este beso nos deja mucho más tranquilos! 😍 #FirstDates9Fhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/BZqnyzE6KJ — First dates (@firstdates_tv) February 9, 2021

Al final, flatulencias aparte, el equipo del programa le preguntó a la leridana si le gustaría pasar el próximo San Valentín con el madrileño, a lo que ella contestó que "obviamente, me he sentido súper cómoda y ojalá esa cita que podamos tener sea para avanzar algo más".

El entrenador personal, por su parte, también quiso repetir el año que viene: "A día de hoy me encantaría pasarlo. Este ha sido algo especial, sobre todo por ser en el programa", afirmó.