Reencuentro de 'Los Serrano': Antonio Resines vuelve a ver a Fran Perea y Natalia Sánchez en 'La hora D'

Este martes, La 1 emitió una nueva entrega de La hora D, el programa dirigido por Dani Rovira. En esta ocasión estuvo dedicado a la fama y por él pasaron todo tipo de celebridades, como Vanesa Martín o Pepe Viyuela.

Entre ellos estuvo Antonio Resines, que protagonizó un inesperado reencuentro de una de las series más icónicas de la década de los 2000: Los Serrano. Y es que, por videollamada intervinieron en el programa Natalia Sánchez y Fran Perea, dos de los hijos de Antonio Resines en la serie.

"¿Me dejas saludar a mis hijos?", le pidió el actor a Dani Rovira, que se encontraba entrevistando a los jóvenes mientras Resines esperaba para salir en su sección. En la serie, desarrollada entre el año 2003 y el 2008, Fran Perea interpretaba a Marcos, Natalia Sánchez a Teté y Antonio Resines a Diego.

Tras asegurar que no fue responsable del controvertido final de la serie, Resines quiso saber cómo se encontraban sus hijos, cuando los aludidos se mostraron sorprendidos porque los actores de la serie comparten un grupo de WhatsApp en el que Resines no suele hablar: "Solo manda memes de Chiquito de la Calzada", dijo Sánchez.

Fran Perea explica el motivo por el que dejó 'Los Serrano'

Volviendo a la protagonista del programa, la fama, Perea explicó que se sintió sobrepasado. "Me tocó vivir una época muy tocha: se juntaron las audiencias de 9 millones se con vender 600.000 copias del primer disco... me costaba mucho asimilarlo. De hecho, di un paso atrás. A los tres años me fui, porque necesitaba alejarme de aquel pelotazo tan grande que estaba viviendo" recordó.

En esa línea, aseguró que, cuando escuchaba el tema principal de la serie, 1+1 son 7, se le ponían los pelos de punta y evitaba oírla, algo que ya está solucionado. "Luego se fue colocando las cosas en su sitio, y a día de hoy me he reconciliado con aquella época", dijo.

Por el contrario, Natalia Sánchez comentó que no cambiaría nada: "Nos tocó una etapa de la televisión única, porque era la preplataformas. Entonces, mayoritariamente eran cinco canales en la televisión, lo que se traducía en audiencias de 8 millones de espectadores, que ahora mismo son impensables. Igualmente, en la calle te reconocía en 90% de la gente".

Sin embargo, reconoció alguna cosa a la que tuvo que renunciar por esa fama. "Empecé con 12 y acabé con 18, y sí que tuvimos que renunciar a ciertas cosas, como salir a la calle con nuestros amigos y hacer vida social", ha dicho recordando un poco la situación que vivimos en la actualidad.