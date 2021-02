Diana es plantada por su cita de 'First dates': "Nunca me había encontrado con una situación tan agresiva"

No ha sido la primera, ni será la última vez, pero los espectadores de Firts dates vieron como una cita se dinamitaba a la mitad y uno de los comensales dejaba al otro con el tenedor en la mano.

El programa de Cuatro celebró este martes su especial San Valentín y dos de sus protagonistas fueron Pedro y Diana, que acudieron al programa en un día tan especial en busca del amor.

Especial 'First dates' San Valentín. MEDIASET

"Soy muy cortado, tímido, pero honesto", afirmó el vigilante de seguridad en su presentación. "No ligo, normalmente me entran. He mantenido tres relaciones serias y tengo una hija de cinco años", añadió.

Su cita fue Diana, que nada más sentarse en la barra junto a Pedro, este le regaló un peluche: "¡Qué detalle!", exclamó la dominicana, que añadió: "Es muy guapo, sus ojos me han encantado".

Diana y Pedro, en 'First dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para cenar, pero la timidez del tarraconense le pasó factura y apenas abrió la boca para charlar con Diana, que tuvo que asumir el peso de la conversación y la cita.

"La velada no va como tendría que ir, pero ahí va", reconoció Pedro. "Cada vez que me iba preguntando iba estando más incómodo, no sabía ni para donde mirar. Es que me cuesta expresarme y abrirme a la gente", añadió.

Entonces, con una sonrisa y mirando a la dominicana, el vigilante de seguridad le dijo que "me voy a ir ¿vale? No estoy a gusto y no me salen las palabras. No hemos coincidido en nada, pero eres una chica muy agradable, pero no fluye, me estoy bloqueando", explicó.

"Estoy de acuerdo", le contestó Diana antes de despedirse con dos besos: "Nunca me había dado plantón nadie, jamás me había encontrado con esta situación tan agresiva". Él argumentó que "si la persona no me gusta al cien por cien, soy honesto y no me gusta perder el tiempo ni hacerlo perder".

Carlos Sobera se acercó a la mesa y le dijo a Diana: "No te lo mereces, pero a veces pasa. Las cosas tienen que fluir con naturalidad y sino es que no funcionan y ya está". Ella señaló que lo que había hecho Pedro era "de mala educación".

El presentador comentó que "te vamos a dar la oportunidad de que vuelvas", a lo que la dominicana contestó afirmativamente, pero "que la próxima no sea tan mala, espero tener suerte".