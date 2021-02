Ana Mena aclara en 'El hormiguero' el 'incidente con el tampón' de su última visita al programa

Ana Mena volvió a El hormiguero junto a Omar Montes para presentar su último tema, Solo, pero la cantante también recordó el gran revuelo que levantó su última visita al programa de Antena 3 a mediados de octubre del año pasado.

"Al día siguiente hubo polémica en redes sociales de una imagen bailando con las Twin Melody: ¿Qué pasó ahí?", quiso saber Nuria Roca. Nada más ver las imágenes, la cantante exclamó: "¡Lo del tampón!".

Mena afirmó que "no me he reído más en mi vida", mientras que Montes comentó que "no me puedo creer lo que acabo de ver...". La malagueña señaló: "¿Has visto? Pues al día siguiente estaba en todos los periódicos".

Y explicó que "llevaba un vestido y no tenía sitio para colocarme el micro. Entonces me pusieron un imán por dentro y cuando me puse a bailar, se cayó. Al día siguiente salió la noticia de que se me había caído un tampón: ¿A quién se le ocurre que eso puede pasar?", señaló.

Roca le respondió que "eso solo se le puede ocurrir a un hombre, que un tampón no se puede caer". Para concluir, Mena afirmó que "ya se ha aclarado la historia del tampón, pero me hizo mucha gracia".