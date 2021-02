La chica semidesnuda de la 'rave' de Llinars: "Me ha cambiado la vida, me he quedado sin trabajo"

El pasado enero, los Mossos d’Esquadra desalojaron una multitudinaria ‘rave’ de Fin de año que se celebraba en una nave abandonada de Llinars del Vallès (Barcelona) y la imagen de una chica semidesnuda plantando cara a la policía corrió por las redes.

La joven de 27 años, llamada Rita y nacida en Sicilia, ha explicado en una entrevista en Rac1 cómo fueron los días posteriores a aquella fiesta y cómo le afectó en su día a día lo viral que se hizo su imagen, llegando a no querer salir de su casa: "Me fui de Barcelona, a casa de un amigo que me ha cuidado".

"Me ha cambiado la vida, me he quedado sin trabajo. Soy peluquera, estoy de cara al público y las clientas me reconocían", ha explicado la joven y, hablando de su profesión, ha aclarado las dudas de muchos usuarios de Twitter que se preguntaban durante aquellos días cómo podía conservar el pelo intacto y brillante tras horas de fiesta en una 'rave'.

Respecto a la relación con su familia después de que vieran las imágenes, ha reconocido que no fue fácil: "Mi familia vive en Italia y allí también llegó la foto. Fue muy duro. Desde entonces, mis padres están fríos conmigo".

"Quiero pedir disculpas"

Cuando se conoció la existencia de esta fiesta, que congregó a más de 300 personas durante dos días, las redes se llenaron de comentarios de indignación dada la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus.

Sobre esto, Rita ha pedido perdón: "Quiero pedir disculpas si he faltado al respeto a las personas que han pasado el coronavirus y a los que han muerto. Me sabe mal".

Ha contado que, tras la fiesta, se hizo una prueba PCR y dio negativo y cree que, al ser un espacio abierto y al mantener la distancia a la hora de bailar, no había tanto peligro como, por ejemplo, en el metro.

"Me desnudé y dije: Pégame ahora"

Sobre el enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra, ha considerado que su intervención fue decisiva para que no hubiera violencia: "Casi me dan un golpe con la porra y después un agente comenzó a empujarme. Me desnudé y dije: Pégame ahora".