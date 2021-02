Me duele la tripa después de comer, ¿cuáles pueden ser las causas?

Siempre te pasa lo mismo. Después de comer, aunque no te hayas llenado del todo, te empieza a doler la tripa. No sabes cuáles pueden ser las razones y has descartado aquellas que tienen que ver con comer rápido o más de lo debido. No importa lo que consumas ni en qué cantidades. El desenlace es el mismo.

Pueden existir diferentes razones por las que te sientes tan mal después de comer y es muy probable que el dolor de tripa esté acompañado de otros síntomas. Por ejemplo, inflamación del abdomen o gases. Piensas que estás enfermo. ¿Qué es lo que te puede estar ocurriendo? Lo veremos...

Intolerancias alimentarias

La Clínica de Nutrición y Genética Madrid explica que "la intolerancia alimentaria o intolerancia a los alimentos son reacciones adversas del organismo hacia alimentos que no son digeridos, metabolizados o asimilados completa o parcialmente". Como consecuencia, termina doliéndote la tripa.

Hay personas que son intolerantes a la lactosa, otras no pueden comer nada que contenga gluten... Es importante saber qué alimentos están causando tu dolor de barriga después de comer que, además, esté acompañado de gases, hinchazón y un gran malestar. Tu tripa parece que va a explotar, ¿te suena?

Síndrome del Intestino Irritable

Si te duele la tripa después de comer puede que sufras el Síndrome del Intestino Irritable. Según la Clínica Universitaria de Navarra (CUN) está "caracterizado por la existencia de dolor abdominal y/o cambios en el ritmo intestinal (diarrea o estreñimiento)". ¿Te ocurre de manera recurrente? Pues puede ser esta la razón.

Cambiar la dieta o iniciar un tratamiento farmacológico puede ayudar a aliviar los síntomas del Síndrome del Intestino Irritable. Un 24% de las mujeres lo sufren y en hombres la prevalencia es del 19%. Por lo tanto, ante un dolor de tripa después de comer es importante comentárselo al médico.

Gases atrapados



Una de las causas por las que puede aparecer dolor en tu tripa después de comer es que tengas gases atrapados. Puede que no te hayas dado cuenta, pero determinados hábitos pueden provocar que los gases se acumulen. Masticar chicle o comer demasiado deprisa son algunas posibles causas.

Existen jarabes que pueden ayudarte a expulsar los gases que se quedan atrapados, aunque la mejor opción es mejorar los hábitos. Intentar comer más despacio, incluso evitar masticar chicle puede ser la solución. También algunos alimentos pueden causar gases, ¡cuidado!

Comidas con muchos condimentos

Puede que hayas intentado solucionar tu dolor de tripa después de comer evitando comer demasiado, es decir, huyendo de las comidas copiosas. Pero ¿te has parado a pensar en qué pasa con aquellas que están muy condimentadas? Aunque no lo creas, pueden provocar el mismo problema.

¿Por qué razón los condimentos pueden causar dolor de tripa? Porque estimulan la producción de jugos gástricos y estos, en exceso, pueden provocar que sientas un fuerte malestar en tu barriga. De hecho, en ocasiones los síntomas van más allá de la hinchazón, pueden aparecer náuseas.

A pesar de que todas estas causas pueden estar relacionadas con el dolor de tripa, conviene que si te encuentras en esta situación te pongas en contacto con tu médico para que te haga una valoración. Puede que haya otros motivos como gastritis, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca. Detectarlos a tiempo es fundamental para disfrutar de la comida sin sufrir dolor.