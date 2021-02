Coronavirus.- IU y Podemos pedirán en el Pleno ayudas "reales, ágiles y precisas" para el comercio ambulante

Así lo han señalado en rueda de prensa tanto la concejal de IU Amparo Pernichi, como el edil de la formación morada, Juan Alcántara. El texto de la moción, que ambas formaciones esperan que "sea aceptado por unanimidad" en la sesión plenaria, solicita al gobierno de PP y Cs en primer lugar "el desarrollo de un plan de ayudas al comercio ambulante para 2021 que complemente al de 2020", así como "el estudio de una deseable bonificación o reducción directa de las tasas por instalación de puestos en 2021".

Igualmente, se pide que "se siga manteniendo el contacto directo y la participación de los colectivos de comerciantes y el movimiento ciudadano en las medidas a adoptar en relación al comercio ambulante así como nuevos formatos de mercado en diversas zonas de la ciudad", y que "se implanten y desarrollen partidas presupuestarias concretas para el fomento del consumo ambulante y como atractivo turístico, con campañas de sensibilización ciudadana, seguridad y calidad comercial de los mercadillos ambulantes".

Los motivos, en palabras de Juan Alcántara, son "claros", dado que "es una modalidad comercial muy arraigada en la ciudad, de la que vive un millar de familias y que son un motor importante que usamos prácticamente toda la ciudadanía".

Se trata, en su opinión, "de unas ayudas que van en consonancia con otras campañas por parte del Consistorio a fin de mostrar que se trata de un consumo cercano, de calidad y seguro, pero en una situación lamentable y agravada por la pandemia".

De igual modo, Pernichi ha recordado que "los mercadillos cordobeses son una seña de identidad de la ciudad, que forman parte del comercio de cercanía, y, por tanto, se deben proteger".

Al respecto, ha manifestado que "es un sector especialmente vulnerable que requiere de una especial atención y la razón es que le pilló la crisis sanitaria cojeando, es decir con la adquisición de todo el material comprado para venderlo en primavera, pero sin posibilidad de sacarlo a la calle, por lo que en algunos casos extremos se han dejado de pagar cuotas de autónomo o de la Seguridad Social".

"MÁS NECESARIA QUE NUNCA"

Frente a eso, "el Ayuntamiento retiró más de 60 licencias de puestos de venta ambulante, muchos de los cuales no pudieron incorporarse cuando se volvió a permitir este comercio con una limitación del 50%", ha recordado la edil, quien ha agregado que "luego, las ayudas prometidas en octubre, tuvieron que volver a prometerse en diciembre provocando la salida del sector a la calle para protestar".

"Es el día de hoy y todavía no han percibido ni un euro", ha señalado Pernichi, quien ha destacado que "es un sector olvidado por el gobierno municipal".

También, Alcántara ha insistido en que "esta moción es más necesaria ahora que nunca, porque el sector está ahora en una espera tensa a ver qué ocurre con esta moción en el Pleno, que de nuevo va a llegar tarde".

Por el momento, "los vendedores ambulantes no han vuelto a salir a la calle, a pesar de que han tratado de hablar con el Área Municipal de Mercados", según han subrayado desde ambas formaciones, que han advertido de que "la lista de reclamaciones no se limita a esas ayudas prometidas que no han llegado, sino que incluye una larga lista en la que se encuentra, por ejemplo, la renovación de la ordenanza municipal".