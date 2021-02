Cvirus.-El percentatge d'ingressos baixa sis punts en un dia a la Comunitat fins al 28,77% i hi ha 15 UCI ocupades menys

D'aquesta manera, els hospitals valencians tenen ingressats 3.572 pacients Covid en planta, la qual cosa suposa 311 menys que ahir, amb la qual cosa el percentatge d'ocupació de llits ha descendit del 34,33% al 28,77% en un dia. Amb aquesta reducció, la Comunitat Valenciana ha deixat de ser la més saturada en ser superada per Castella i Lleó.

Per la seua banda, en crítics hi ha 731 malalts Covid davant dels 746 d'ahir, 15 llits menys, amb el que el percentatge d'ocupació es redueix unes cèntimes, del 58,96% al 56,12% i segueix sent la segona després de La Rioja.

Així mateix, la incidència acumulada en 14 dies, que ahir va baixar per primera vegada dels mil casos per 100.000 habitants des del passat 20 de gener, segueix descendint i se situa en 965,15 casos. Malgrat açò, segueix sent la més elevada del país i està lluny dels 630 casos de mitjana nacional.

Finalment, la taxa de positivitat, que mesura el percentatge de persones que donen positiu per a la infecció d'entre totes a les quals se'ls ha fet prova PCR, ha decrescut del 23,18% al 22,52%.