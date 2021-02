Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 104 morts, 38 d'ells residents, i 4.310 nous casos

D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana torna a superar el centenar de decessos després del parèntesi registrat des de divendres passat, quan es van notificar 99 morts. La passada setmana va encadenar tres jornades consecutives superant aquesta barrera: el dimarts es va registrar un rècord en tota la pandèmia amb 106 morts, que va ser superat l'endemà amb 112 morts i el dijous es van comunicar altres 109 defuncions.

Així, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 5.582 persones: 666 en la província de Castelló, 2.064 en la d'Alacant i 2.852 en la de València.

D'altra banda, s'han registrat 4.310 casos nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, la qual cosa situa la xifra total de positius en 352.502 persones.

Per províncies, 606 estan a Castelló (36.016 en total), 1.658 a Alacant (132.844 en total) i 2.046 en la província de València (183.365 en total). A més, s'han reassignat dos casos, per la qual cosa el total de casos sense assignar són 7.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 3.235 persones ingressades per Covid, davant de les 3.547 d'ahir, i 602 en les UCI, davant de les 628 d'aquest dilluns. D'ells, 337 estan en la província de Castelló, amb 53 pacients en UCI; 1.299 a Alacant, 232 d'ells en la UCI; i 1.599 a València, 317 d'ells en UCI.

ALTES

No obstant açò, des de l'última actualització s'han registrat 7.565 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 307.269 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Per províncies, les altes es distribueixen en 31.677 a Castelló, 113.971 a Alacant i 161.562 a València, a més de 59 no assignades.D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 51.129 casos actius, la qual cosa suposa un 14,05% del total de positius.

D'altra banda, la Comunitat Valenciana ha administrat un total de 198.579 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 26.971 a Castelló, 74.378 a Alacant i 97.230 a València. Han rebut les dos dosis de la vacuna 88.412 persones.

RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, hi ha algun cas positiu en 168 residències de majors (16 en la província de Castelló, 56 en la província d'Alacant i 96 en la província de València), 40 centres de diversitat funcional (2 en la província de Castelló, 11 en la província d'Alacant i 27 en la província de València) i 8 centres de menors (5 en la província d'Alacant i 3 en la província de València).

Així mateix, s'han notificat 19 residents nous positius, 6 treballadors i treballadores nous positius i 38 residents han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 69 residències a la Comunitat Valenciana: 9 en la província de Castelló, 24 en la província d'Alacant i 36 en la província de València.