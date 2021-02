CSIF troba "insuficient" l'acord de Sanitat amb els MIR i reclama portar-ho al fòrum de negociació

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha titlat d'"insuficient" l'acord aconseguit entre els MIR i la Conselleria de Sanitat Universal i ha demanat "la convocatòria urgent del Fòrum Autonòmic de negociació de condicions de treball del personal laboral" per a abordar-ho.

Així ho ha manifestat després que el dilluns els MIR desconvocaren la vaga indefinida que mantenien a la Comunitat Valenciana des del passat 21 de juliol després d'aconseguir un acord amb la Conselleria, el qual preveu un increment retributiu en el complement de residència que suposa un total de 2 milions d'euros anuals, segons van informar fonts del departament que dirigeix Ana Barceló.

CSIF considera "insuficients" les millores i ha sol·licitat, en un document presentat aquest dimarts, que es convoque el fòrum de negociació que es va constituir el 5 d'agost del 2020 i l'"última convocatòria del qual va tindre lloc el 23 de setembre", "malgrat les reiterades peticions de CSIF", ha retret en un comunicat.

Sobre l'acord, el sindicat ha asseverat que el compromís de Conselleria en les millores laborals resulta "tardà, indeterminat i del tot insuficient en comparació amb les propostes formulades amb anterioritat per CSIF".

En aquest sentit, a més de la convocatòria urgent del Fòrum Autonòmic i d'"informació sobre el document objecte del citat acord", sol·licita "l'abonament del complement d'atenció continuada en les dues pagues extraordinàries que es reporten semestralment".

La central sindical considera necessari, com ressalta en el seu escrit, ampliar l'acord abordant totes "les qüestions que s'hauran d'executar i implantar per a la millora de les condicions laborals, retributives i personals reivindicades per CSIF en nombroses ocasions en favor del citat col·lectiu com a personal laboral dependent de la Conselleria de Sanitat".