Hasta 100 euros de ahorro y un kit de limpieza de regalo al comprar una de las aspiradoras sin cables V11 de Dyson

Los batallones de limpieza, para ser efectivos, requieren de buenos gadgets que nos ayuden a eliminar los rastros de polvo del suelo al techo (¡sí, también hay que limpiarlo!). Si bien es cierto que hasta ahora nos servíamos de clásicos como la escoba y la fregona y múltiples productos químicos para lograrlo, la mayor conciencia sobre nuestra salud y el medioambiente nos ha llevado a apostar por la tecnología como verdadera aliada de las tareas del hogar y, por ello, cada vez son menos los hogares que no cuentan con algún dispositivo electrónico que trabaje con eficacia y rapidez.

Los robots de limpieza son, en esta cuestión, los indiscutibles favoritos; aunque no por ello los que mejor se adaptan a las necesidades del usuario, pues las escobas verticales, también en auge, cubren otras funciones que nos pueden ser de gran ayuda. No es de extrañar, así, que las aspiradoras sin cables no hayan tardado en convertirse en un básico en muchos hogares, gracias a su fácil manejo, efectividad y capacidad para llegar a cualquier rincón. Y las de Dyson son una de las más populares... ¡y deseadas!

Más allá de sus prestaciones, la marca suele contar con algunos descuentos en modelos muy reclamados, como su gama V11, facilitando la compra a aquellos usuarios que buscan una buena relación calidad precio. De hecho, todos ellos incluyen, ahora un kit de limpieza de regalo valorado en 56 euros y, una de las aspiradoras, la Torque Drive Extra Niquel Azul un descuento extra de 100 euros. ¿No crees que es un buen momento para incluirla a tu batallón de limpieza?

La Torque Drive Extra Niquel Azul. Dyson

Este modelo está diseñado para limpiar en profundidad cualquier hogar, hasta aquellos con mascotas. Nos ofrece 60 minutos de autonomía en el modo Eco para que podamos llevar a cabo la limpieza de nuestro hogar de un tirón y en todos los rincones, gracias a los nueve accesorios que incluye, aparte del kit de regalo. Además, incorpora una pantalla LCD para informar en tiempo real del rendimiento del sistema.

¿Qué incluye el kit de regalo valorado en 56 euros?

1 Rinconera flexible Los rincones más difíciles de limpiar ya no son un problema con este accesorio que se alarga y dobla para llegar hasta ellos y eliminar toda la suciedad. También es perfecto para la limpieza del coche.

2 Adaptador Up Top Gracias a este accesorio podemos ajustar nuestra aspiradora a diferentes ángulos para acceder de forma cómoda y eficaz a las zonas altas.

3 Accesorio de colchones Limpiar la tapicería es una de las tareas que pasan más desapercibidas y que, si no se cuenta con los aliados apropiados puede resultar toda una odisea. Este accesorio está diseñado especialmente para eliminar el polvo y los alérgenos de colchones, cojines, sillas, sofá...

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Dyson y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.