Cvirus.- Conhostur es desmarca de la protesta dels hotelers de Castelló d'Ashocas i crida a "no vulnerar la llei"

Igual que l'Associació d'Empresaris d'Hoteleria i Turisme de Castelló (Ashotur), des de la Confederació es mostren contraris a la crida realitzada per un grup d'hostelers de Castelló per a "incomplir la Llei obrint els seus establiments en contra de la prohibició legal vigent", el pròxim 16 de febrer.

"Des de CONHOSTUR volem desmarcar-nos d'aquesta iniciativa, i recomanem a tots els empresaris del nostre sector complir amb les normes establides, per més que aquestes puguen paréixer-nos injustes", subratlla la Confederació autonòmica en un comunicat.

Així, l'organització representant del sector hosteler a la Comunitat -la qual aglutina les patronals Federació Empresarial d'Hoteleria de València (Hoteleria València), l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hoteleria i Turisme de Castelló (ASHOTUR) i la Federació Empresarial d'Hoteleria de la Província d'Alacant (FEHPA)- subscriu el comunicat que ha emès també la patronal de Castelló ASHOTUR.

En aquest sentit, subratlla que des del començament de la pandèmia fa ja quasi un any, estan "defenent els interessos de l'hoteleria en tots els fronts": per mitjà del treball a nivell institucional, en la tasca diària de transmetre les reivindicacions en els mitjans de comunicació i per mitjà d'actes en el carrer, "però sempre dins de la més estricta legalitat", remarquen des de la patronal.

En aquesta línia, han organitzat i assistit a manifestacions i altres concentracions reivindicatives a "peu de carrer" a Castelló, València, Alacant i a Madrid amb l'objectiu d'alçar la veu per a reivindicar "un tracte just a l'hoteleria, en considerar que aquest sector està sent el més perjudicat per les decisions de restriccions i tancaments imposats pels governs".

Des de la patronal lamenten que el sector ha sigut "assenyalat injustament com a causants de majors contagis quan no hi ha evidència científica que ho demostre".

Davant aquesta situació, reclama un pla de rescat que permeta al sector sobreviure. "Aquest Pla no ha arribat amb tota l'extensió que és necessària per al seu fi, que no és un altre que ajudar a totes les empreses al fet que puguen afrontar aquesta crisi, seguisquen creant riquesa i generant ocupació", critica el comunicat.

Des de CONHOSTUR van a seguir reivindicant aquest i altres mesures però sempre "dins de la Llei". En la seua opinió, "traure les reivindicacions del marc legal només pot empitjorar la situació i generar una conflictivitat social totalment irresponsable".

"Com a patronal -afigen en el seu escrit- mai anem a recomanar als nostres associats que se situen al marge de la Llei i en postures d'insubmissió, que puguen implicar-los greus conseqüències legals". "Fem una crida a tot el sector per a seguir lluitant per ell dins de la Llei, amb totes les ferramentes que un Estat Democràtic i de Dret proporciona", conclou el comunicat.