Las campanas de Husillos y otros municipios palentinos repicarán por San Valentín para reivindicar su calidad de vida

El alcalde de Husillos, Juan Jesús Nevares, ha explicado a Europa Press que se trata de una iniciativa que ya desarrollada hace un mes en Burgos y otros lugares de la geografía española para aportar "un punto de optimismo" frente a la COVID.

"Queremos dar un punto de optimismo y hacer un llamamiento con el repique de campanas haciendo una comparativa con el de los corazones para que se oiga al mundo rural que no solo está ahora de moda", ha añadido, al tiempo que ha recordado que se trata de una época en la que se suelen llevar a cabo diferentes actividades que este año no se van a poder desarrollar por las restricciones sanitarias.

Nevares ha explicado que se va a demostrar que en el mundo rural "se vive bien y se disfruta la vida" y que estos pueblos, lejos de morirse, quieren ser "sitios que enamoren a nuevos pobladores y seguir dando mucho amor a todos los que día a día los habitan".

Asimismo, ha pedido a sus vecinos que graben un vídeo o un audio de quince segundos expresando "por qué les gusta vivir en el medio rural", los cuales se colgarán en redes sociales para visibilizar que el mundo rural "tiene sus oportunidades", pero que la pandemia ha dejado claro que "no está preparado para admitir a mucha gente".

"Es un eterno círculo vicioso, no hay servicios porque no hay gente y no hay más gente porque no hay servicios. Hay que romper ese círculo, hay que dar servicios, hacer actividades y que venga aquel que quiera venir", ha finalizado el regidor.

Por el momento, Juan Jesús Nevares ha trasladado la iniciativa a los alcaldes amigos y han sido varios los que al parecer se van a animar para poner sobre la mesa lo bien que se puede vivir en el medio rural.