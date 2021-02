FGV invertirà 235 milions d'euros fins al 2023 en un pla per a millorar les freqüències de metro i tramvia

El pla permetrà disminuir el temps de pas de tots els trams de xarxa de Metrovalencia, on en general "s'incrementaran un 25% les freqüències en dies laborables", ha ressaltat el conseller.

Així mateix, es millorarà la freqüència i connectivitat de barris com Orriols i Cabanyal-Canyamelar, on les freqüències passaran de 20 minuts i a 7,5. També es reduirà el temps de pas per Paterna, Santa Rita, Font del Pitxer, La Canyada, La Vallesa, Entrepins, El Clot, Montesol i L'Eliana, que baixarà dels 30 minuts actuals a 12 minuts.

També augmentarà de forma notòria la freqüència de pas de Torrent a Picassent, que passarà d'un interval de 45 minuts a 18 minuts. La línia que uneix València i Castelló tindrà una freqüència major, de manera que hi haurà tren cada 36 minuts i no cada 45 minuts com ara i les que passen per Llíria, Bétera i Riba-roja tindran una freqüència de 24 minuts davant dels 30 d'ara.

Així ho ha ressaltat el conseller Arcadi España durant la presentació telemàtica que ha fet del pla, acompanyat pel director d'Explotació d'FGV, Tomás Cebrián; el responsable de l'Àrea de Clients, Accessibilitat i Desenvolupament de FGV, Raul Castelblanque; i la directora gerent d'FGV, Anaïs Menguzzato.

El titular de Mobilitat ha explicat que actualment FGV funciona al 100% de la seua capacitat però "amb aquest programa de millores es disminuiran els temps de pas de circulació en tots els trams de la xarxa, donant resposta a demandes històriques de les persones usuàries de Metrovalencia".

Amb aquestes actuacions, "s'augmentarà la capacitat de transport i es fa un pas fonamental per a consolidar el servici que ofereix Metrovalencia, com una alternativa real a l'ús de vehicle privat", ha subratllat. I és que "no tenim el servici que ens agradaria, però estem treballant per a millorar-ho com més prompte millor", ha agregat.

Per a fer possible aquesta millora sobre l'actual oferta de transport de la xarxa de metro i tramvia, es destinaran més de 235 milions d'euros a noves actuacions tècniques i incorporació de nous tramvies, per a la qual cosa el conseller espera poder comptar amb l'ajuda de fons europeus, tant dels 'tradicionals' fons Feder, com dels fons extraordinaris per a la reconstrucció després de la pandèmia.