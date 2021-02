IU critica la apertura del Hospital de Estepona "sin saber qué personal tiene ni qué servicios" dará

"No sabemos a qué juega el Gobierno andaluz, el gobierno de la anticipación que carece de planificación", ha sostenido el también parlamentario autonómico. Así, ha añadido que después de abrir un hospital "que lleva un año y medio terminado" se hace sin "saber qué personal va a ocuparse, ya no de lo que pueda venir mañana, que no sabemos los servicios que dará, sino hoy como hospital frente al COVID".

"No sabemos ni el personal, ni los recursos para mejorar la atención sanitaria pero sí anuncia que se licita de manera urgente las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella", ha lamentado.

A su juicio, un gobierno andaluz "que supuestamente debe tener un proyecto cómo puede tener la desfachatez de anunciar que de manera urgente se licitarán esas obras, que llevan paralizadas diez años. No es que ayer o anteayer sufriera un problema, en todos los programas electorales decían que era prioritario", ha sostenido en rueda de prensa.

En este punto, Ahumada ha considerado que ahora la Junta de Andalucía "quizá se ha dado cuenta de que no está ocupándose de la crisis como debiese y que es hora de dedicar dinero a mejorar la calidad de la sanidad".