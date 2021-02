Consultorio de Sexo: "Estoy perdiendo mi vida sexual por el consumo de porno en la infancia, ¿puedo reeducar mi mente?"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Poca ilusión, mucha rutina

PREGUNTA Tengo una pregunta acerca de mi relación con mi pareja. Llevamos ya más de 4 años juntos y, al menos por mi parte, empiezo a notar que ya no es lo mismo de antes, estamos bien pero ya no tengo la misma ilusión que tenía al principio y noto que hacemos las mismas cosas y es todo un poco rutinario.

¿Hay algún truco para recuperar la ilusión o alguna recomendación para estos casos? ¿Es normal o significa que la relación se está acabando?

RESPUESTA DEL EXPERTO Para llegar al amor hay que poner 'gasolina' y la gasolina en el amor es el deseo; cuando se desean a varias personas entramos en fase de 'atracción fatal', hasta que un día ese deseo se hace exclusivo para alguien y entramos en la fase de enamoramiento.

El enamoramiento es una estado pasajero (una emoción), en donde nunca hay que tomar decisiones; dura poco tiempo: días, semanas, meses o un año, depende de si a la pareja la ves todos los días, cada semana, cada mes o una vez al año; cuanto menos veas a tu pareja más tiempo durará esta fase. Hasta que concluye de dos maneras, o bien en ruptura o bien pasamos a la fase de amor. Y el amor conlleva dedicación y cuidados.

La pareja es evolución y cambio, ello significa que se han de dar crisis relacionales (fases de desenamoramiento), lo que indica la necesidad de dar un nuevo impulso y dinamismo a la relación; las crisis de pareja son buenas porque demuestran que la pareja está viva.

Es el momento para hablar de vuestra relación, de vuestras expectativas y de vuestros deseos, en definitiva, de hacer un balance de vuestro tiempo vivido a dos.

Pérdida de erección

PREGUNTA Tengo un problema un poco extraño y no consigo saber la causa. Cuando estoy con una persona en la cama al principio tengo una erección sin problemas, sin embargo, si durante algún momento se me baja ya no consigo volver a tener una erección hasta varias horas después, ni solo ni con pareja.

He intentado en esos momentos recurrir a lubricantes, sexo oral por parte de la otra persona o masturbándome un rato después en intimidad pero no lo consigo hasta pasadas varias horas.

Masturbándome no me ocurre pero estando en la cama siempre hay momentos en los que la erección baja y ya no consigo subirla, teniendo que recurrir a la penetración desde casi el principio para evitarlo. Me lleva pasando unos años con varias parejas y me está afectando bastante a la hora de disfrutar del momento. ¿Sabe que podría ser o como minimizarlo?

RESPUESTA DEL EXPERTO Si un hombre tiene erecciones cuando se masturba, tiene erecciones al despertar y tiene erecciones espontáneas, casi podemos deducir que no hay causas orgánicas que justifiquen su dificultad de erección en un contexto relacional.

Una vez descartada la causa física de tu déficit eréctil hay que valorar cómo afrontaste tu primer encuentro erótico con alguna pareja reciente; si fuiste con una habitual y lógica preocupación por cómo iban a ir las cosas en el terreno erótico y además esa persona te gustaba especialmente, es fácil que fueses con una cierta inseguridad.

En ese momento entran en juego dos elementos que chocan entre sí: el deseo y el miedo; en ese duelo siempre acaba ganando el miedo, entonces la ansiedad origina una lógica respuesta vascular que se traduce en tu pérdida de erección o en un déficit del mantenimiento de la misma.

En tu caso, un sencillo asesoramiento sexológico, unido a un apoyo farmacológico inicial, te permitiría ir cogiendo confianza para gradualmente ir dejando la medicación de modo paralelo a la restauración de la tranquilidad y la confianza en el plano íntimo de tus relaciones.

Separación

PREGUNTA Somos una pareja de 48 y 45 años. Tenemos dos hijos de 12 y 8 años. Estamos pasando una mala temporada como pareja y las discusiones en casa son constantes. Nos estamos planteando separarnos, pero el tema de los hijos nos retiene, y día a día se sucede las situaciones desagradables en casa.

Aunque intentamos que los hijos no nos vean, es muy complicado que ellos no noten que algo está ocurriendo porque van haciendo preguntas. Mi pregunta al experto es: ¿cómo plantear a los hijos una separación? ¿Qué sugerencias puede darnos para llevarla a cabo causando el menor daño posible?

RESPUESTA DEL EXPERTO En la actualidad, la separación de los padres como pareja no suele conllevar un impacto tan negativo en los hijos e hijas como podría haberlo ocasionado hace años, cuando las separaciones eran poco habituales.

No obstante, en pleno siglo XXI las parejas tienen una asignatura pendiente y es que no saben, en general, separarse con amor y amabilidad. Los motivos de estas separaciones poco amistosas obedecen a tres causas fundamentalmente:

1. Un proceso de largo desamor que acaba provocando la irrupción de terceras personas.

2. El tema del dinero, es decir, la falta de independencia económica por parte de algún miembro de la pareja.

3. El asunto de las custodias en relación a los hijos.

Vuestros hijos están en una incipiente pre-adolescencia y lógicamente no van a entender la ruptura a pesar de haber observado vuestros desencuentros.

La fundamental es que os vean unidos como padre y madre, es decir, os separáis como pareja pero no como padres. Una separación amable siempre será mejor que una convivencia hostil y ausente de afectos.

En cualquier caso y si la decisión de ruptura no es definitiva, sugiero acudáis a un profesional de la Sexología para que valore vuestra situación relacional y os permita ratificar vuestra decisión o intentar reconducir la actual.

No duro mucho

PREGUNTA Soy un chico de 34 años y estoy perdiendo mi vida sexual debido al gran consumo de pornografía durante mi infancia, es ver porno o tener una mujer delante y no duro mucho; ¿cómo puedo reeducar mi mente?

RESPUESTA DEL EXPERTO En principio, el consumo de pornografía con el objeto de entretener y vinculado al erotismo individual no tiene por qué asociarse necesariamente a una dificultad sexual con la pareja.

El problema con la pornografía es confundir la ciencia ficción con la realidad sexual; la pornografía juega con efectos especiales camuflados de realidad, estímulos exagerados y expresiones faciales imposibles; todo ello puede conllevar a que tu respuesta sexual se acelere y en un contexto relacional de mayor estimulación e incertidumbre esta rapidez eyaculatoria se acentúe.

Deberías plantearte un asesoramiento sexológico profesional que te indique pautas para una cierta regulación personal y una mejor y más pausada percepción de las sensaciones eróticas, con el objetivo de evitar interferencias en tu vida cotidiana y en tu relación de pareja.